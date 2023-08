Un regard sur 10 films suscitant l’intérêt avant le TIFF 2023

Une comédie musicale de débauche explosive, un film pop-corn sur le football et ce qui pourrait être le dernier film d’un auteur japonais vénéré figurent parmi les moments forts cinématographiques du Festival international du film de Toronto de cette année.

Alors que les grèves en cours à Hollywood sèment l’incertitude quant à savoir qui apparaîtra sur le tapis rouge, le grand écran proposera certainement de nombreuses aventures remplies de stars et des films intrigants parmi lesquels choisir.

Voici un aperçu de 10 titres qui ont retenu l’attention des journalistes de la Presse canadienne qui seront sur le circuit du 7 au 17 septembre.

« Aggro Dr1ft » — Si le stratagème marketing consistant à « tourner entièrement en infrarouge » ne parvient pas à susciter l’intérêt pour le film expérimental « Aggro Dr1ft », le nom Harmony Korine pourrait bien le faire. Peu satisfait de vouloir éviter tout risque, le réalisateur américain à l’origine de films qui testent les limites tels que « Kids », « Gummo » et « Spring Breakers » a construit une carrière qui sème la discorde, voire l’intéresse. Dans ce que le TIFF décrit comme une expérience sensorielle, « Aggro Dr1ft » suit un assassin nommé BO dans la chasse à un seigneur du crime démoniaque floridien. C’est le tarif idéal de Midnight Madness.

L’histoire continue sous la publicité

« Le Garçon et le Héron » — Malgré son allergie historique à la retraite, le film d’animation d’ouverture du TIFF de Hayao Miyazaki, « Le Garçon et le Héron », est ce que le Studio Ghibli salue comme le dernier du réalisateur. Dans cette histoire de passage à l’âge adulte écrite par Miyazaki, un garçon perd sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale et se lance dans un voyage dans un monde magique avec un héron cendré. Avec une première nord-américaine à guichets fermés au TIFF, il marque un retour massif à l’héritage renommé de Miyazaki.

« Dicks: The Musical » – La bande-annonce explosive de ce premier épisode de Midnight Madness explose avec une jubilation queer sans vergogne alors qu’elle présente ses héros : une paire de (en quelque sorte) jumeaux identiques qui se rencontrent à l’âge adulte et complotent pour réunir leurs parents divorcés. Les routines de danse dérangées et les chants salaces abondent, avec les stars Aaron Jackson et Josh Sharp reprenant les personnages frères et sœurs dérangés nés de leur spectacle à deux. Le réalisateur de « Borat », Larry Charles, dirige un casting comprenant Nathan Lane, Megan Mullally et Megan Thee Stallion, avec une narration de Bowen Yang dans le rôle de Dieu, bien sûr.

« Scénario de rêve » – ​​La prémisse décalée de cette comédie A24 semble taillée sur mesure pour le large éventail de Nicolas Cage, un favori du TIFF surtout connu ces derniers temps pour une poussée inégale mais prolifique de tarifs B. Cage incarne un universitaire malheureux, déconcerté d’apprendre qu’il apparaît dans les rêves d’étrangers – d’abord comme toile de fond banale, mais de plus en plus comme une terreur nocturne agressive. Présenté comme un « coup satirique contre la célébrité et la pensée de groupe », ce film promet de susciter des discussions en circuit et d’ouvrir un nouveau chapitre de la carrière de Cage.

« Dumb Money » — Dans ce biodrame financier du réalisateur de « I, Tonya », Craig Gillespie, Paul Dano incarne l’analyste Keith Gill qui a transformé un investissement de 53 000 $ en millions en faisant la promotion des actions de GameStop sur les réseaux sociaux et Reddit. Au fur et à mesure de l’histoire, cela a déclenché une révolution des investisseurs locaux contre le contrôle des hedge funds, qui allait devenir un sujet tendance parmi les traders en ligne chroniques pendant des mois. Le film fait partie d’une vague de projets liés à GameStop qui comprennent des séries télévisées, des documentaires et des films.

L’histoire continue sous la publicité

« M. Dressup : La magie de faire semblant » – L’incontournable de la télévision pour enfants, Ernie Coombs, reçoit le traitement documentaire dans ce portrait d’un gentil transplanté américain qui a inspiré plusieurs générations à imaginer et à rêver. Le réalisateur canadien Robert McCallum promet d’explorer bien au-delà de la célèbre « malle chatouilleuse » de costumes et d’artisanat, de marionnettes et de contes de M. Dressup, en proposant des interviews d’archives, des images des coulisses et des souvenirs partagés par des fans célèbres dont Michael J. Fox, Eric McCormack, Bif Naked, Fred Penner, Barenaked Ladies, Graham Greene et Scott Thompson.

« Le prochain objectif gagne » – Rien ne séduit le public du TIFF comme les comédies de bien-être et les histoires d’opprimés et le dernier effort du réalisateur Taika Waititi compte pour les deux, ce qui en fait potentiellement l’un des films les plus marquants du festival. Quatre ans après que Waititi ait remporté le prix du public pour « Jojo Rabbit », il revient avec une comédie sportive mettant en vedette Michael Fassbender dans le rôle d’un manager de football américano-néerlandais (hum, football) qui atterrit aux Samoa américaines pour diriger une équipe locale perdante dans un course de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Pensez à « Ted Lasso » avec une touche Asie-Pacifique.

« Quiz Lady » — Sandra Oh et Awkwafina jouent à contre-courant dans cette comédie sur deux sœurs qui doivent rembourser les dettes de jeu de leur mère et récupérer un carlin kidnappé, en utilisant un jeu-questionnaire pour récolter de l’argent. Awkwafina joue le rôle d’Anne, une adepte discrète du jeu télévisé, tandis qu’Oh aux cheveux violets joue sa sœur chaotique. Le film vient de Jessica Yu, qui a co-écrit et réalisé « Ping Pong Playa » en 2007.

« La Femme de l’heure » — Le premier film d’Anna Kendrick porte un regard non linéaire sur l’histoire vraie de Rodney Alcala, un tueur en série qui a fait une tristement célèbre apparition dans un jeu télévisé de rencontres dans les années 1970. Le film promet d’examiner comment les femmes interagissent avec les hommes pour assurer leur sécurité. Kendrick joue également dans le film aux côtés de Daniel Zovatto, surtout connu pour avoir joué un leader culte dans « Station Eleven » de HBO Max/Crave.

L’histoire continue sous la publicité

« Zone of Interest » — Depuis la sortie du film d’horreur de science-fiction « Under the Skin » en 2013, le réalisateur Jonathan Glazer n’a offert au public que deux courts métrages : « Strasbourg 1518 », inspiré d’un cas de folie de la danse dans le 16e siècle. siècle, et le thriller véritablement troublant « The Fall ». Avec son don pour le dérangement vient ce risque de festival de gauche : une romance sur fond de Holocauste dans laquelle un officier nazi tombe amoureux de la femme du commandant à Auschwitz.

Des mentions honorables vont à : « Boy Kills World », « Close To You », « Knox Goes Away », « Monster », « Stop Making Sense » et « Wicked Little Letters ».

— Par David Friend, Noel Ransome, Cassandra Szklarski et Nicole Thompson à Toronto