Un regard plus attentif sur la vie de la star d’Instagram, Sunil Mcrewer | Nouvelles des gens

Le marketing des médias sociaux est devenu l’un des moyens dominants pour se connecter avec le public. C’est gratuit et cela a la possibilité d’atteindre des millions de personnes. Plus important encore, il est biologique. Le bouche à oreille est devenu numérique et une présence en ligne favorable peut faire passer une entreprise de la start-up à la superstar. La star populaire d’Instagram, Sunil Mcrewer, a quelques conseils précieux pour vous aider à maîtriser vos compétences en matière de médias sociaux et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

N’arrêtez jamais d’apprendre

L’éducation d’une personne n’est jamais terminée. La première chose que vous devez comprendre est que l’éducation traditionnelle ne couvre pas les médias sociaux. «Lorsque vous êtes diplômé de l’université ou du lycée, vous êtes dans le monde réel. C’est là que votre éducation commence vraiment et que vous acquérez les compétences qui rapportent vraiment », déclare Sunil Mcrewer. L’éducation vous mènera si loin; la réalité vous mènera encore plus loin. Si vous avez déjà entendu l’adage «il n’y a que peu de choses que vous pouvez apprendre dans une salle de classe», le moment est venu de l’appliquer. «Sur les réseaux sociaux, il faut être dynamique et prêt à apporter des changements à la volée. La vie est fluide et vous devez évoluer avec elle pour garder une longueur d’avance », explique Sunil Mcrewer.

Pas de raccourcis bon marché

Bien que le marketing des médias sociaux puisse être financièrement gratuit, il faut du temps, des efforts et de l’énergie pour développer des stratégies de marketing efficaces. Cela peut inclure d’innombrables heures de recherche en ligne ou de passer au peigne fin des livres de marketing. Sunil Mcrewer déclare: «Le temps, c’est de l’argent, et même si les connaissances sont gratuites, ce temps aurait pu être utilisé pour gagner de l’argent. C’est un peu un cercle vicieux; ainsi, la gestion du temps tout en apprenant le marketing sur les réseaux sociaux est cruciale. »

Entourez-vous de personnes intelligentes

Vous devez vous entourer de personnes intelligentes qui sont aussi passionnées que vous par les médias sociaux. Soyons honnêtes; les gens ont des forces et des faiblesses. «Identifier vos faiblesses et vous entourer de personnes qui excellent dans vos lacunes est une équation pour une présence réussie sur les réseaux sociaux», déclare Sunil Mcrewer. «Lâchez votre fierté et embauchez des personnes plus intelligentes que vous. C’est une tactique que vous applaudirez probablement avec fierté plutôt que de regretter », conclut-il.

Ces tactiques peuvent sembler simples, mais elles demandent beaucoup de force pour s’engager. Lorsqu’il s’agit de créer une présence en ligne réussie, vous n’avez pas à vous soucier d’être la personne la plus intelligente de la pièce; concentrez-vous sur le fait d’être la personne la plus sage de la pièce.

