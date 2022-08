Un regard plus attentif sur la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro – Samsung Global Newsroom

Lorsque vous vous sentez en bonne santé, vous sentez que tout est possible. Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs sont proactifs et adoptent une approche plus holistique de la santé et du bien-être – de l’alimentation et de l’exercice à un bon sommeil.

Grâce aux nouvelles habitudes, routines et intérêts formés au cours des dernières années, nous avons constaté un intérêt croissant pour les personnes qui souhaitent mieux comprendre leur bien-être physique et mental.

Ce désir de connaissance s’accompagne d’une demande accrue d’outils permettant aux consommateurs de suivre leur état de santé général.

En réponse, Samsung Electronics a amplifié ses capacités de bien-être. En veillant à ce que les gens puissent accéder à des fonctionnalités favorisant leur forme physique et leur santé et recevoir des informations et des données plus approfondies, Samsung souhaite guider les utilisateurs vers leurs objectifs de bien-être.

Cette solution ne doit pas seulement être fonctionnelle, mais également regroupée dans un design élégant, personnalisable et iconique.

Conformément à cette vision, Samsung présente la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro.

Représentant l’aboutissement de la vision du bien-être et du leadership de Samsung en matière de capacités de santé avancées, cette nouvelle série est la prochaine étape dans la redéfinition de la santé et du bien-être numériques pour tous.

La suite de fonctionnalités de santé et de bien-être la plus avancée de Samsung

Au cœur de la série Galaxy Watch5, le capteur bioactif avancé de Samsung est la technologie fondamentale à l’origine de la prochaine ère de la détection numérique de la santé – et la première étape pour aider les consommateurs à en savoir plus sur le bien-être de leur corps.

Grâce au capteur bioactif avancé, les utilisateurs peuvent mieux comprendre leur santé et leur bien-être grâce à une seule puce qui combine efficacement trois capteurs de santé. Mettez simplement la montre en vous assurant que le capteur touche la peau de votre poignet.

Gardez une trace de votre parcours de santé

Améliorer votre santé ne se fait pas du jour au lendemain. Atteindre les résultats que vous souhaitez est un long voyage, plein de résultats de travail, de repos et de récupération – et la série Galaxy Watch5 vous accompagne à chaque étape du chemin.

Grâce à la fonction de composition corporelle de la montre, vous pouvez obtenir une image plus globale de votre corps avec des mesures clés qui vont au-delà de votre poids, y compris les muscles squelettiques et le taux métabolique de base. En fixant des objectifs progressifs, vous pouvez suivre vos progrès grâce à une approche guidée.

Mesurez facilement les niveaux d’oxygène dans le sang

Ces dernières années, les utilisateurs du monde entier ont donné la priorité à une compréhension plus holistique de leur bien-être. Savoir à quel point votre sang est bien oxygéné peut vous aider à mieux comprendre votre état de santé général. Dans cet esprit, la série Galaxy Watch5 comprend un moyen simple de mesurer votre taux d’oxygène dans le sang grâce à la technologie alimentée par le capteur BioActive.

Donnez la priorité à votre santé cardiaque

La série Galaxy Watch5 permet également aux utilisateurs de suivre rapidement et facilement des mesures de santé supplémentaires. Par exemple, les utilisateurs peuvent détecter leur tension artérielle, leur rythme cardiaque et leur activité électrique, obtenant ainsi des informations plus approfondies sur leur santé cardiaque à tout moment et en tout lieu. De plus, avec un nouveau capteur de température, la série Galaxy Watch5 ouvrira toutes les nouvelles expériences avec des informations supplémentaires.

Suivez la qualité de votre sommeil

Le sommeil joue un rôle essentiel dans la bonne santé et le bien-être tout au long de votre vie, c’est pourquoi la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro vous offrent des options pour tirer le meilleur parti de votre sommeil. Grâce aux capacités avancées de suivi du sommeil, vous pouvez surveiller la qualité et les habitudes de votre sommeil avec des données sur les phases de sommeil, les ronflements et les niveaux d’oxygène dans le sang.

Obtenir une meilleure nuit de sommeil

Le coaching de sommeil personnalisé de la montre aide également les utilisateurs à améliorer leurs habitudes de sommeil grâce à un programme personnalisé d’un mois basé sur le symbole de sommeil qui leur a été attribué. Avec Better Sleep with SmartThings Integration, vous pouvez créer le meilleur environnement de sommeil possible en détectant automatiquement le moment où vous vous endormez et en activant les préréglages de sommeil pour les appareils connectés. De plus, la Galaxy Watch5 offre une protection de sécurité améliorée, de sorte que vous pouvez dormir profondément en sachant que des alertes de détection de chute améliorées sont envoyées si vous ou un être cher tombez du lit.

Optimisez votre repos et votre récupération

Après un entraînement difficile, la série Galaxy Watch5 peut également vous aider à maximiser votre récupération musculaire. La montre offre des données de fréquence cardiaque 2 à 3 minutes après un entraînement cardio-intensif et recommande même la quantité parfaite de liquides à boire en fonction de la quantité de sueur perdue pendant un entraînement.

Profitez d’une durabilité cristalline

En tant que montre la plus durable et la plus riche en fonctionnalités de Samsung à ce jour, la série Galaxy Watch5 est construite avec des matériaux haut de gamme conçus pour résister aux épreuves du temps. Par exemple, avec l’écran en cristal de saphir amélioré de la montre, les utilisateurs peuvent profiter d’une couche supplémentaire de durabilité qui est 60 % plus dure, parfaite pour les exigences rigoureuses des utilisateurs les plus actifs et des amateurs de plein air. La Galaxy Watch5 Pro offre une durabilité encore plus grande grâce au cristal de saphir amélioré, au boîtier en titane et à une lunette saillante qui protège l’écran – afin que les utilisateurs puissent profiter de l’extérieur en toute confiance sans se soucier de l’usure.

Conçu pour le confort et le style

La série Galaxy Watch5 est conçue pour un confort tout au long de la journée, car le bracelet ergonomique possède des poches d’air qui s’adaptent mieux à votre poignet. Les utilisateurs peuvent porter la Galaxy Watch5 à tout moment et n’importe où, que ce soit en camping dans les bois ou sur le canapé. Enfin, avec une sélection encore plus large de tout nouveaux bracelets et cadrans de montre, vous pouvez vraiment personnaliser la montre en la mélangeant et en l’assortissant.

Rechargez votre entraînement

Qu’il s’agisse de faire des courses ou de courir sur le tapis roulant, les utilisateurs ont besoin d’une montre qui les suit tous les jours – c’est pourquoi Samsung a proposé une montre qui dure toute la journée et plus encore. La Galaxy Watch5 est équipée d’une capacité de batterie 13 % plus grande, ce qui vous permet de passer encore plus de temps sur les sentiers.

Lorsque vous avez besoin d’une charge rapide, vous pouvez gagner jusqu’à 45 % d’autonomie supplémentaire en seulement 30 minutes de charge. Pour ceux qui ont besoin d’une autonomie encore plus longue, la Galaxy Watch5 Pro est livrée avec une batterie 60 % plus grande, ce qui maximise le temps d’utilisation et dure deux fois plus longtemps que la Galaxy Watch4. La Galaxy Watch5 Pro double même la capacité de la batterie de la Galaxy Watch5, répondant mieux aux besoins et aux modes de vie de ses utilisateurs cibles.

Sachez toujours où vous allez

La Galaxy Watch5 Pro offre de nombreuses façons aux randonneurs et aux cyclistes de « devenir pro » avec leurs entraînements. Avec Routes, les randonneurs peuvent enregistrer, télécharger et importer des données d’itinéraire de randonnée afin que leurs compagnons de piste puissent suivre leur exemple. De plus, les randonneurs peuvent garder les yeux sur la piste et sur leurs poignets avec GPX, qui contient des informations GPS, de vitesse et d’altitude. À l’aide de vibrations et d’un guide vocal, les randonneurs peuvent recevoir des instructions détaillées. De plus, avec la piste de retour, vous n’avez jamais à vous soucier de vous perdre dans les bois – vous pouvez toujours revenir à votre point de départ en retraçant votre itinéraire.

Un caddie pour votre poignet

La Galaxy Watch5 Pro est également disponible dans une édition spéciale qui est un trou d’un coup pour les amateurs de golf. Dotée d’un bracelet blanc, d’un bouton vert, d’un cadran spécial et d’un ensemble Golf Edition, cette montre comprend également une application Smart Caddy pour offrir aux utilisateurs une expérience de golf plus intelligente. Vous pouvez localiser votre emplacement exact pendant que vous perfectionnez votre swing en utilisant des mesures de distance détaillées et un guide de plus de 40 000 parcours de golf dans le monde.

Dans le monde d’aujourd’hui, les utilisateurs sont unis par le désir de mener une vie heureuse et saine, et cela commence par une meilleure compréhension de leur état de santé actuel. Samsung guide ses utilisateurs vers la réalisation de leurs objectifs grâce à des fonctionnalités innovantes qui mettent leur bien-être au premier plan. La Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro regorgent de nouvelles fonctionnalités, notamment des options de personnalisation, un écosystème d’applications étendu et bien plus encore. Ce faisant, Samsung fournit un outil tout-en-un de pointe pour le bien-être holistique pour vous aider non seulement à comprendre votre corps et votre esprit, mais aussi à vivre chaque jour votre mode de vie le plus sain.