Un regard mélancolique sur le couronnement de la reine

Le matin du 2 juin 1953, Stan Adamson a pris position le long de la route de la procession à Londres où la reine Elizabeth II fraîchement ointe se rendrait de l’abbaye de Westminster dans le Gold State Coach de 7 mètres de long tiré par huit chevaux gris.

Adamson était un jeune de 19 ans effectuant un service obligatoire dans le Royal Army Medical Corps lorsqu’il a été choisi pour le devoir de cérémonie glamour, avec 13 000 soldats représentant une cinquantaine de pays du Commonwealth, dont le Canada, l’Inde, le Pakistan, l’Australie et les Fidji. Il pense qu’il a été sélectionné parce qu’il a obtenu les honneurs de « préfet en chef » et qu’il a terminé premier aux examens de son école de Sunderland, sur la côte nord-est de l’Angleterre. « Et ils voulaient des hommes grands. Je mesurais six pieds.

Il était en uniforme de la marine, bordé de rouge, sa place désignée près de l’Abbaye.

« Ce fut toute une expérience », raconte-t-il pour le Star, son accent anglais adouci par les années passées au Canada. «Je me souviens avoir vu la reine quand le défilé est passé. Elle souriait et faisait signe. C’était très excitant et très émouvant. Nous avons réalisé que cela faisait partie de l’histoire. C’était comme le début d’une nouvelle ère.

“Nous n’avions jamais eu qu’un roi et maintenant nous avions une reine, donc c’était une sensation plutôt étrange. Je me souviens avoir pensé, eh bien, comment vont-ils changer toute la terminologie ? Mais nous avions beaucoup de respect pour la famille royale. Je l’ai gardé depuis.

Cette semaine marque le jubilé de platine de la reine – 70 ans sur le trône, plus long que tout autre monarque britannique, dépassé à l’échelle mondiale uniquement par le roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande (elle le dépassera dans le mois) et Louis XIV de France (qui avait quatre ans quand il devint roi et régna pendant 72 ans). Les cloches des églises sonneront à travers le Old Sod, avec des milliers de fêtes de rue prévues, des déjeuners de quartier, des concerts, des carnavals, tout le royaume enveloppé de banderoles, réveillé en pompe et en circonstance. De grandes festivités sont prévues le week-end, prolongé d’un jour férié de quatre jours, mais la parade de la couleur est jeudi.

Alors que la souveraine a été récemment troublée par des problèmes de mobilité – elle a 96 ans après tout – la reine apparaîtra sur le balcon du palais de Buckingham pour cet événement. On espère – croisons les doigts – qu’elle assistera également à un service d’action de grâce à St. Paul’s et au Derby d’Epsom (près de son cœur de cavalière) samedi.

Pour Adamson, maintenant âgé de 88 ans, saluer la reine aura lieu lors d’un thé du jubilé du dimanche à l’église unie Humber Valley à Etobicoke, où il s’est installé après avoir émigré en 1956 avec sa femme, le couple nouvellement marié faisant le voyage en mer à bord du RMS Saxonia, puis prenant le train à Toronto de Montréal, et en quelques jours décrocher un emploi en tant que technicien de laboratoire. Lors de son entretien, son employeur potentiel a demandé comment il était payé pour l’argent et en avait-il besoin immédiatement. “J’ai dit à ma femme, quel beau pays.”

Il y a sept décennies, Adamson n’a pas beaucoup réfléchi à la vie qui attendait la reine et n’aurait certainement jamais imaginé que l’un d’eux serait là pour le jubilé de platine. “C’est tellement long, long et quand on pense à tout ce qu’elle a traversé, tout ce qu’elle a vu, des guerres mondiales aux… euh… problèmes au sein de la famille royale.” Les scandales, il veut dire.

« Elle s’en est sortie du mieux qu’elle a pu. Sa personnalité, je pense, la rendait apte au travail. Margaret était insouciante, toujours soucieuse d’elle-même. Mais la reine devait se contrôler, mettre la Couronne et le pays au premier plan. Et le Commonwealth, bien sûr. Beaucoup de gens ne réalisent pas ce qu’elle a fait pour le Commonwealth, à quel point les dirigeants de ces pays lui ont fait confiance. Faire confiance à la reine mais pas toujours aux politiciens.

Il y a soixante-dix ans demain matin, inaugurant ce que le Premier ministre Winston Churchill a surnommé « une nouvelle ère élisabéthaine ».

On estime qu’un million de personnes ont afflué à Londres pour assister à l’apparat en 1953, ajoutant à la foule le long de la route, dont quelque 40 000 Américains. Parmi eux se trouvait Jacqueline Bouvier, 24 ans, la future Mme John F. Kennedy, à l’époque reporter pour le Washington Times Herald. “Tous les monarques déposés restent au Claridge’s”, a-t-elle écrit dans ses dépêches fantaisistes, expliquant que les femmes devaient se faire coiffer à 3h30 le jour du couronnement afin qu’elles puissent être à leur place à 6h30.

Pendant des semaines, Elizabeth s’était entraînée pour le rituel, des draps cousus ensemble et attachés à ses épaules, augmentés de poids pour simuler sa lourde robe et sa traîne. Elle s’était assise à son bureau portant la couronne de Saint-Édouard de cinq livres qui n’est portée que pour cette occasion singulière et datant du couronnement de Charles II.

A la porte de l’Abbaye attendaient ses six demoiselles d’honneur, vêtues à l’identique de satin blanc brodé de perles, chargées de porter ce train de 18 pieds. Toutes étaient des filles célibataires des pairs héréditaires les plus haut placés. Avant d’entrer, elle se tourna vers les jeunes filles : « Prêtes les filles ?

L’un de ses assistants a dit à Elizabeth : “Vous devez vous sentir nerveuse, Madame.” A quoi elle a répondu: “Bien sûr que je le suis, mais je pense vraiment qu’Aureole va gagner.” C’était son cheval, engagé dans le Derby quatre jours plus tard. (Aureole a terminé deuxième, le plus proche de ses pur-sang dans le cercle des vainqueurs du Derby au fil des ans.)

Elizabeth avait convenu avec Churchill que le couronnement ne devrait pas être diffusé, craignant une intrusion dans le caractère sacré des rituels. Cependant, il y a eu un tel tollé de la part des radiodiffuseurs et du public que la décision a été annulée. Un compromis a été atteint, permettant la couverture en direct de tout sauf des moments les plus sacrés, y compris l’onction et la prise de communion de la reine. Des dizaines de milliers de personnes, saisies par la fièvre du couronnement, se sont précipitées pour acheter la nouvelle télé de 11 pouces, et environ 20 millions ont assisté à une cérémonie qui remonte au premier couronnement de l’abbaye de Guillaume le Conquérant en 1066.

Six mois plus tôt, dans son émission de radio le jour de Noël, Elizabeth avait dit : « Je veux vous demander à tous, quelle que soit votre religion, de prier pour moi ce jour-là — de prier pour que Dieu me donne la sagesse et la force d’accomplir les promesses solennelles que je ferai, et que je pourrai le servir fidèlement, lui et vous, tous les jours de ma vie.

Elle l’a fait, se trompant rarement de pied.

Adamson, regardant avec nostalgie les années passées dans son esprit : “Le jubilé de platine de la reine Elizabeth est également mon anniversaire.”

