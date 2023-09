Un regard intérieur sur une ville ukrainienne en première ligne de la guerre

Les troupes russes tirent avec leur artillerie à moins de cinq kilomètres de la ville ukrainienne de Chasiv Yar, endommageant presque toutes les maisons et brisant toutes les lignes d’eau et d’électricité. Richard Engel de NBC News s’est entretenu avec le maire de la ville sur le terrain alors que les combats deviennent plus intenses que jamais.19 septembre 2023