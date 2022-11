Un regard intérieur sur les urgences du plus grand hôpital pédiatrique du Canada alors que le VRS augmente

C’est l’épuisement sur le visage des parents qui vous frappe en premier.

CBC News a obtenu un accès exclusif au service des urgences et aux soins intensifs du Hospital for Sick Children de Toronto, le plus grand centre médical pédiatrique du Canada, alors qu’il et d’autres hôpitaux à travers le pays sont aux prises avec ce qu’un médecin a appelé “une tempête parfaite” de COVID-19, grippe et virus respiratoire syncytial (VRS).

Le stress de la récente flambée ne pèse pas seulement sur les familles. Cela a également un impact sur le personnel, déjà épuisé et usé par trois ans de COVID-19. Les longues attentes créent des tensions et des accès de colère dirigés contre les infirmières et les autres.

“Je suis infirmière depuis environ 12 ans maintenant et c’est de loin l’année la plus difficile”, a déclaré Lindsay Stewart Leger, infirmière responsable au service des urgences.

Le harcèlement contre les travailleurs de la santé au Canada augmente depuis des années. UN papier 2021 dans le Canadian Medical Association Journal (CMAJ) a appelé à l’action face à l’escalade de la violence. Il a cité une enquête de 2017 dans laquelle 68 % des infirmières auxiliaires autorisées et des préposés aux services de soutien à la personne ont déclaré avoir été victimes de violence au travail au moins une fois cette année-là.

À l’entrée principale du service d’urgence de SickKids, deux agents de sécurité se tiennent prêts à s’occuper des parents frustrés. Stewart Leger comprend pourquoi les parents sont frustrés, mais estime que c’est une réalité à laquelle les familles doivent s’attendre et qu’elles doivent accepter.

Lindsay Stewart Leger, infirmière responsable au service des urgences du Hospital for Sick Children de Toronto, a déclaré que c’était «de loin l’année la plus difficile» qu’elle ait connue au cours de ses 12 années de carrière. (Radio-Canada)

“Comprenez que ce n’est pas parce que vous faites la queue avant quelqu’un d’autre que vous allez être vu avant cet enfant. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles nous retirons des enfants là-bas, des antécédents médicaux, quelque chose de subtil que nous sommes voyant que nous ne sommes pas satisfaits ou inquiets », a-t-elle déclaré.

Lors d’une visite des urgences avec le chef de division, le Dr Jason Fischer, les salles sont pleines et le bruit de la toux et des pleurs de bébés remplit le couloir.

Une mère, usée par la fatigue, essaie de bercer son bébé dans un siège auto. D’autres, dans la salle d’attente, tentent de distraire leurs enfants avec des jeux et des coloriages.

Zone d’attente de débordement

Fischer décrit ce que l’hôpital vit depuis des semaines comme “sans précédent”.

“Cela a vraiment été une tempête parfaite de différents facteurs”, a-t-il déclaré.

Certains jours, la demande a été si élevée que l’hôpital a mis en place une zone d’attente de débordement dans la cafétéria. Les médecins ont également repris la clinique orthopédique voisine pour ouvrir davantage de lits aux patients.

“Ce service d’urgence a été conçu pour 65 999 visites par an. Et cette année, si nous suivons la trajectoire, nous aurons plus de 90 000 visites”, a déclaré Fischer.

Le Dr Jason Fischer se souvient d’avoir parlé à une famille qui tentait d’accéder aux soins de trois façons différentes avant de se rendre au service des urgences de l’hôpital. (Radio-Canada)

Les données obtenues de l’hôpital montrent qu’entre le 3 octobre et le 7 novembre, il y a eu 8 877 visites, une augmentation de 21 % par rapport à la même période il y a trois ans. Le temps d’attente moyen aux urgences était trois fois plus long qu’en octobre 2019, certains patients attendant jusqu’à 12 heures.

Pour de nombreux parents, a déclaré Fischer, l’hôpital est un dernier recours face aux pénuries de médicaments et au manque d’accès aux médecins de soins primaires.

“J’ai eu un quart de nuit particulier quand je me souviens de cette famille et que je leur ai parlé et qu’ils s’excusaient tellement d’avoir dû venir aux urgences, mais ils avaient essayé d’accéder aux soins de trois manières différentes avant de venir.”

Effet d’entraînement

L’effet d’entraînement de cette dernière poussée se fait sentir dans tout l’hôpital.

La semaine dernière, SickKids a annoncé qu’il annulait les chirurgies non urgentes. Le personnel est redéployé vers le service des urgences et l’unité de soins intensifs pédiatriques, qui est complètement pleine avec les enfants les plus malades qui reçoivent des soins.

“Nous sommes maintenant dans une situation où ces enfants souffrant de problèmes respiratoires ou de ce que nous appelons une insuffisance respiratoire sont si volumineux… que la seule façon de continuer à fournir à ces enfants atteints de maladies potentiellement mortelles les soins dont ils ont besoin est de tirer des ressources d’ailleurs et cela nécessite malheureusement ce genre de décisions difficiles », a déclaré le Dr Steven Schwartz, chef de la médecine des soins intensifs de l’hôpital.

“C’est, dans une certaine mesure … notre COVID en pédiatrie.”

Le temps d’attente moyen au service des urgences de SickKids était trois fois plus long le mois dernier qu’en octobre 2019, selon les responsables de l’hôpital. (Carlos Osorio/CBC)

Dans un poste de soins infirmiers attenant à l’USI, Schwartz rencontre les membres de l’équipe pour discuter de la façon de créer plus de place pour les enfants qui attendent au service des urgences en raison des pénuries de personnel.

“Nous avons une chambre qui compte six patients atteints de grippe, nous avons donc déplacé les patients”, a déclaré Lee-Ann Williams, une infirmière autorisée à l’étage. “Nous avons un patient que nous gardons en urgence qui est sous BiPap [a breathing machine] ça doit venir. Je n’ai pas de place pour ce patient.”

Les responsables de l’hôpital disent qu’ils se sentent coincés en ce moment.

“Nous faisons de notre mieux pour faire sortir ces patients afin que nous puissions en admettre d’autres”, a déclaré Jackie Hubbert, directrice exécutive des services de soins intensifs. “Je suis un peu menotté pour être honnête.”

Schwartz lui répond en disant que l’aide vient de différentes parties de l’hôpital. Mais comme SickKids et d’autres centres pédiatriques à travers le Canada sont inondés de parents inquiets, il y a un risque qu’un enfant ne soit pas vu par les médecins à temps.

Tant d’enfants ont des problèmes respiratoires maintenant que l’hôpital doit puiser des ressources dans la salle d’urgence et l’unité de soins intensifs pédiatriques d’ailleurs, explique le Dr Steven Schwartz. (Radio-Canada)

“Ce qui nous empêche de dormir la nuit, c’est qu’un enfant qui a vraiment besoin de nos soins va être coincé ailleurs et incapable d’entrer ici”, a-t-il déclaré.

Alors que la saison du rhume, de la grippe, du VRS et de la COVID-19 passe à la vitesse supérieure, les médecins et le personnel de SickKids espèrent que les étagères des pharmacies seront bientôt remplies de Tylenol et d’autres médicaments pour aider les enfants. Mais afin de garder l’hôpital pour ceux qui en ont le plus besoin, Schwartz a déclaré qu’il était important d’être entièrement vacciné et de porter des masques dans les situations de surpeuplement.

“Tout ce que nous pouvons faire pour réduire la propagation de ces maladies dans la communauté nous aide, mais plus important encore, c’est une aide pour votre enfant.”