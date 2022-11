Un regard intérieur sur l’équipe de l’Ohio qui repousse les allégations de fraude électorale.

L’équipe a commencé sa journée à 6 h 30, lorsque les bureaux de vote ont ouvert dans l’État, opérant à partir du 17e étage d’un immeuble de bureaux au centre-ville de Columbus. Les membres sont assis devant des ordinateurs installés à l’extérieur d’une salle de conférence où les avocats et les agents de sécurité de M. LaRose surveillaient les bureaux de vote locaux et communiquaient avec les agents de sécurité locaux et fédéraux. Ils sont supervisés par Jon Keeling et Ben Kindel, deux aides à la communication pour M. LaRose.

Dans l’Ohio, le secrétaire d’État, Frank LaRose, a mis en place une équipe pour repérer et annuler les mensonges et les théories du complot sur l’élection avant qu’ils ne deviennent viraux en ligne.

Lorsque ceux qui surveillent les réclamations en ligne ont un problème de capture, ils remplissent un formulaire Google décrivant le message problématique et le niveau d’urgence. Les soumissions sont compilées dans une feuille de calcul et codées par couleur en fonction de leur urgence. La feuille de calcul apparaît sur un grand écran de télévision sur le côté.

Vers 8 h 30, le groupe a trouvé un tweet d’une résidente de l’Ohio frustrée par le changement de bureaux de vote dans son comté. Elle a déclaré que le changement avait été effectué lundi, une déclaration incorrecte qui, selon les responsables, pourrait alimenter la confusion et alimenter les théories du complot. Les nouveaux emplacements avaient été annoncés il y a deux mois, a répondu l’équipe d’intervention rapide au résident sur Twitter via un compte du secrétaire d’État.

Plus tard dans la matinée, un utilisateur de Twitter a faussement affirmé qu’un agent de vote de Cincinnati avait falsifié 4 300 bulletins de vote anticipé. L’équipe d’intervention rapide a recherché l’utilisateur et a découvert que le tweet provenait d’un comédien et qu’une image d’un camion en feu contenant prétendument des bulletins de vote qui était joint au faux message provenait d’un article de mars 2019. L’équipe a répondu au message : “ATTENTION : Ne tombez pas dans le piège de ce tweet satirique (et très pas drôle).

Les élections de l’Ohio ont attiré l’attention nationale sur la course au Sénat houleuse entre le représentant Tim Ryan, un démocrate, et JD Vance, le candidat républicain et auteur de “Hillbilly Elegy” qui est soutenu par l’ancien président Donald J. Trump.

M. LaRose a déclaré qu’il avait créé le centre de commandement pour tenter de vaincre la désinformation à sa source.

“C’est souvent le canari dans la mine de charbon”, a-t-il déclaré. “Nous allons découvrir quelque chose sur les réseaux sociaux bien avant de le découvrir via un autre canal.”