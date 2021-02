Un regard intérieur sur la lutte constante de Cuba pour l’eau potable

Dans une main, Manuel Reyes Estrada portait un formulaire et un crayon, dans l’autre un seau rempli de petits poissons et une tasse à bière Bucanero en plastique. «C’est comme ça», dit-il. «Nous, les employés de la brigade de santé, sommes autorisés à écrire uniquement avec des crayons.» Ses supérieurs, expliqua-t-il, utilisent des stylos. Dans l’après-midi, les supérieurs visitent les maisons où les employés de la brigade de santé ont travaillé plus tôt dans la journée – «pour vérifier si nous avons bien fait notre travail».

Manuel s’est arrêté une seconde sur la route non goudronnée de la ville cubaine de Holguín pour remplir les numéros de maison sur son formulaire autrement vide. Il essuya la sueur de son visage.