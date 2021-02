« Ce dont le globe a besoin en ce moment. »

C’est le message même taquiné sur les panneaux d’affichage pour Tina Fey et Amy Poehlerprochain séjour aux Golden Globes 2021. Nous savons que cela est vrai comme E! News a obtenu le premier regard exclusif sur les images. Comme vous le verrez ci-dessous, les nouvelles affiches présentent Fey et Poehler vêtus de noir, ce qui les fait apparaître sur le fond or et blanc.

Et, pouvons-nous dire, leurs éruptions semblent plus que fabuleuses. Même si nous vivons une époque sans précédent, nous avons le sentiment que les animateurs de retour feront de l’émission de remise des prix diffusée sur NBC un moment mémorable.

La Saturday Night Live Les anciens ont accueilli avec succès les Golden Globes entre 2013 et 2015. Nous étions donc ravis lorsque l’ancien président de NBC Entertainment Paul Teledgy a annoncé la nouvelle de l’hébergement lors de la tournée de la Television Critics Association Tour en janvier 2020.

« NBC abrite depuis longtemps deux des personnes les plus drôles de la planète – Tina Fey et Amy Poehler », avait-il déclaré à l’époque. « Et nous ne voulions plus attendre pour partager la bonne nouvelle qu’ils organiseront à nouveau les Globes. »