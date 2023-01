Un regard côte à côte sur les documents classifiés de Trump et Biden

La révélation que des documents classifiés ont été découverts dans les bureaux de groupes de réflexion autrefois utilisés par le président Joe Biden, ainsi qu’à son domicile du Delaware, a suscité des questions sur la façon dont les circonstances se comparent à la saisie l’année dernière de centaines de documents marqués comme classifiés de Mar-a -Lago, la résidence en Floride de l’ancien président Donald Trump.

Le procureur général Merrick Garland a nommé jeudi un avocat spécial pour enquêter sur l’affaire.

Un regard côte à côte sur les similitudes et les différences entre les deux situations :

DE COMBIEN DE DOCUMENTS CLASSIFIÉS PARLONS-NOUS ?

BIDEN: On ne sait pas exactement combien de documents classifiés ont été obtenus du bureau et du domicile de Biden. Richard Sauber, conseiller spécial du président, a déclaré lundi qu'”un petit nombre de documents avec des marques classifiées” ont été découverts le 2 novembre 2022, dans un placard verrouillé au Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un groupe de réflexion en Washington, alors que les avocats personnels de Biden vidaient les bureaux.

Biden a conservé un bureau au Penn Center après avoir quitté la vice-présidence en 2017 jusqu’à peu de temps avant le lancement de sa campagne présidentielle de 2020. Il était affilié à l’Université de Pennsylvanie et a continué à fonctionner indépendamment de l’administration Biden.

Jeudi, Sauber a déclaré qu’un deuxième lot de documents avec des marques classifiées – un « petit nombre », a-t-il dit – avait été trouvé dans un espace de stockage dans le garage de Biden près de Wilmington, Delaware, avec un document se trouvant dans la bibliothèque personnelle de Biden chez lui. . Samedi, Sauber a déclaré qu’un total de six pages de documents classifiés avaient été trouvés plus tôt dans la semaine lors d’une perquisition au domicile de Biden et avaient été remis aux responsables du ministère de la Justice.

TRUMP: Environ 300 documents avec des marques de classification – dont certains au niveau top secret – ont été récupérés auprès de Trump depuis qu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021.

En janvier 2022, la National Archives and Records Administration a récupéré 15 boîtes de documents, indiquant aux responsables du ministère de la Justice qu’elles contenaient “beaucoup” de documents classifiés. En août, des agents du FBI ont pris environ 33 boîtes et conteneurs de 11 000 documents de Mar-a-Lago, dont environ 100 avec des marques de classification trouvées dans une salle de stockage et un bureau.

À QUELLE RAPIDITÉ LES DOCUMENTS CLASSIFIÉS ONT-ILS ÉTÉ RETOURNÉS ?

BIDEN: Après la découverte des documents au groupe de réflexion, les avocats personnels de Biden ont immédiatement alerté le bureau de l’avocat de la Maison Blanche, qui a informé la NARA, qui a pris la garde des documents le lendemain, a déclaré Sauber.

“Depuis cette découverte, les avocats personnels du président ont coopéré avec les Archives et le ministère de la Justice dans un processus visant à garantir que tous les dossiers de l’administration Obama-Biden sont correctement en possession des Archives”, a déclaré Sauber dans un communiqué.

Une partie de cette coopération, a déclaré Sauber cette semaine, incluait les avocats personnels de Biden examinant d’autres endroits où des dossiers auraient pu être expédiés après que Biden ait quitté la vice-présidence en 2017. Cette recherche s’est terminée mercredi soir, a déclaré Biden aux journalistes à la Maison Blanche jeudi, bien qu’il n’a pas dit quand le deuxième lot de documents a été trouvé.

Mais Sauber a révélé samedi qu’il s’était rendu au domicile de Biden près de Wilmington jeudi et avait récupéré un total de six pages de documents classifiés.

Il a fait le voyage après que les avocats personnels de Biden ont découvert un document avec un marquage classifié composé d’une page dans une pièce adjacente au garage la veille au soir. Les avocats personnels du président, qui ne disposent pas d’habilitations de sécurité actives, ont suspendu leurs recherches après avoir découvert le document.

Sauber, qui a une habilitation de sécurité, a ensuite trouvé les pages classifiées supplémentaires.

Sauber a déclaré que le ministère de la Justice avait été «immédiatement informé» après la découverte des documents au domicile de Biden et que les avocats du ministère avaient pris la garde des dossiers.

Mercredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a esquivé les questions sur le traitement par Biden des informations classifiées et la gestion de la découverte par l’aile ouest. Elle a déclaré que la Maison Blanche s’était engagée à traiter l’affaire de la “bonne manière”, soulignant la notification immédiate des avocats personnels de Biden aux Archives nationales.

TRUMP: Un représentant de Trump a déclaré à NARA en décembre 2021 que des dossiers présidentiels avaient été trouvés à Mar-a-Lago, près d’un an après le départ de Trump. Quinze boîtes de dossiers contenant du matériel classifié ont été transférées de Mar-Lago à NARA en janvier.

Quelques mois plus tard, des enquêteurs du ministère de la Justice et du FBI se sont rendus à Mar-a-Lago pour obtenir plus d’informations sur les documents classifiés transportés en Floride. Les fonctionnaires fédéraux ont également signifié une assignation à comparaître pour certains documents qui se trouveraient dans la succession.

En août 2022, des agents du FBI effectuant une perquisition ont récupéré 33 boîtes à Mar-a-Lago. La perquisition est intervenue après que les avocats de Trump ont fourni une attestation sous serment que tous les dossiers gouvernementaux avaient été restitués.

L’UN OU L’AUTRE PRÉSIDENT POURRAIT-IL ÊTRE ACCUSÉ À DES ACCUSATIONS LIÉES À LA DÉCOUVERTE DES DOCUMENTS ?

BIDEN: Malgré la découverte de documents classifiés, rien n’indique que Biden lui-même était au courant de l’existence des documents avant qu’ils ne soient remis.

L’administration a également déclaré que les dossiers avaient été remis rapidement, sans aucune intention de dissimulation. C’est important parce que le ministère de la Justice recherche historiquement la volonté, ou l’intention de mal gérer les secrets du gouvernement, pour décider de porter ou non des poursuites pénales.

Mais même si le ministère de la Justice devait conclure que l’affaire pouvait être poursuivie sur la base des preuves, le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice a conclu qu’un président est à l’abri de poursuites pendant son mandat. L’ancien avocat spécial Robert Mueller a cité ces conseils pour décider de ne pas parvenir à une conclusion sur la question de savoir si Trump devrait faire face à des accusations dans le cadre de son enquête sur la coordination entre la campagne Trump de 2016 et la Russie.

Jeudi, le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter. Robert Hur, l’ancien avocat américain nommé par Trump dans le Maryland, dirigera l’enquête. Il succède au principal procureur du ministère de la Justice à Chicago, John Lausch, qui a recommandé à Garland la semaine dernière la nomination d’un avocat spécial.

TRUMP: L’ancien président risque peut-être d’être exposé pour obstruction au cours de la longue bataille pour récupérer les documents. Et, puisqu’il n’est plus en fonction, il ne bénéficierait pas de protections contre d’éventuelles poursuites qui s’appliqueraient à un président en exercice.

En novembre, Garland a nommé Jack Smith, un procureur vétéran des crimes de guerre avec une expérience dans les enquêtes sur la corruption publique, pour mener des enquêtes sur la rétention par Trump de documents classifiés, ainsi que sur les aspects clés d’une enquête distincte impliquant l’insurrection du 6 janvier 2021 et efforts pour annuler les élections de 2020.

QU’ONT DIT LES PRÉSIDENTS SUR LA DÉCOUVERTE DES DOCUMENTS ?

BIDEN: Répondant aux questions des journalistes lors du Sommet des dirigeants nord-américains au Mexique mardi, Biden a déclaré qu’il était “surpris d’apprendre” que des documents avaient été trouvés dans son groupe de réflexion. Il a dit qu’il ne savait pas ce qu’il y avait dans les documents mais qu’il prenait les documents classifiés “très au sérieux”.

Il a déclaré que son équipe avait agi de manière appropriée en remettant rapidement les documents.

“Ils ont fait ce qu’ils auraient dû faire”, a déclaré Biden. “Ils ont immédiatement appelé les Archives.”

Jeudi, Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche qu’il “coopérait pleinement et complètement” à une enquête du ministère de la Justice sur la manière dont les informations classifiées et les dossiers gouvernementaux étaient stockés.

En tant que vice-président, Biden aurait eu le pouvoir de déclassifier certains documents, bien qu’il n’ait pas dit qu’il avait déclassifié ceux trouvés dans les bureaux de son groupe de réflexion ou chez lui au Delaware.

En septembre, parlant de la situation avec Trump, Biden a déclaré à « 60 Minutes » de CBS que la découverte de documents top-secrets à Mar-a-Lago avait soulevé des inquiétudes quant à la compromission de données sensibles et l’avait qualifiée d’« irresponsable ».

TRUMP: Trump, qui avait la capacité lorsqu’il était président en exercice de déclassifier des documents, a parfois affirmé qu’il l’avait fait concernant les documents qu’il avait emportés avec lui – bien qu’il n’en ait fourni aucune preuve. Il a déclaré dans une interview à Fox News en septembre qu’un président peut déclassifier des documents “même en y réfléchissant”.

L’ancien président a qualifié la recherche de Mar-a-Lago de “raid inopiné” qui n’était “ni nécessaire ni approprié” et représentait “une période sombre pour notre nation”.

À propos de Biden, Trump a pesé lundi sur son site de médias sociaux, demandant : « Quand le FBI va-t-il faire une descente dans les nombreuses maisons de Joe Biden, peut-être même la Maison Blanche ?

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS POLITIQUES DE LA DECOUVERTE DES DOCUMENTS ?

BIDEN: La divulgation de documents de Biden pourrait intensifier le scepticisme parmi les républicains et d’autres qui prétendent déjà que la politique est à la base des enquêtes sur l’ancien président.

Il y a également des ramifications possibles dans un nouveau Congrès contrôlé par le GOP où les républicains promettent de lancer des enquêtes généralisées sur l’administration de Biden.

Aux dernières nouvelles, le nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy, un républicain californien, a déclaré: “Je pense que le Congrès doit enquêter là-dessus.” Contredisant plusieurs autres membres de son parti, il a ajouté : « Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’avoir un procureur spécial.

Le principal républicain du comité du renseignement de la Chambre, le représentant de l’Ohio, Mike Turner, a demandé aux agences de renseignement de procéder à une “évaluation des dommages” des documents potentiellement classifiés.

TRUMP: Immédiatement après, Trump et ses partisans ont saisi la perquisition de Mar-a-Lago comme une attaque partisane des démocrates qui souhaitaient depuis longtemps le démettre de ses fonctions.

Lors du lancement de sa campagne de 2024 en novembre, dans le même club que des agents avaient recherché des mois plus tôt, Trump a fait référence aux enquêtes contre lui, se présentant comme « une victime » de procureurs égarés et « la pourriture, la pourriture et la corruption de Washington ».

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

Les rédacteurs de l’Associated Press Eric Tucker à Washington et Zeke Miller ont contribué à ce rapport.

Meg Kinnard, l’Associated Press