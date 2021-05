Il était un peu plus de minuit vendredi, et le poste de commandement suprême d’Israël se précipitait pour effectuer autant de frappes que possible dans les dernières heures avant qu’un cessez-le-feu avec le groupe militant palestinien Hamas ne prenne effet à 2 heures du matin.

Sur un mur couvert d’énormes écrans, un schéma en trois dimensions d’un immeuble de grande hauteur avec l’un de ses appartements marqué en rouge apparaît. Sur un autre écran, une vidéo en direct de l’air tournait au-dessus d’un bâtiment à Gaza qui ressemblait beaucoup à celui du diagramme.

Cette pièce est le centre névralgique d’un bunker surnommé la «Forteresse de Sion», un nouveau poste de commandement de l’armée israélienne profondément sous terre sous son quartier général au cœur de Tel Aviv. Il est conçu pour commander le genre de guerres aériennes de haute technologie qui ont supplanté les invasions terrestres menées par des chars et des bataillons d’infanterie.

Le dernier conflit avec les Palestiniens était la première fois que l’installation tentaculaire était utilisée en temps de guerre. C’était aussi la première fois que l’armée autorisait des journalistes étrangers à pénétrer dans l’une des installations les plus fortifiées et les plus secrètes du pays – un effort pour mettre en valeur les prouesses militaires et technologiques d’Israël, mais aussi pour contrer les critiques sur les victimes civiles.