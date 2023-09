Un régal pour votre esprit et votre corps à la maison

Dévoilement de l’expérience de retraite

Une bonne retraite de bien-être devrait inclure une combinaison d’activités énergisantes et relaxantes, a déclaré Poirier. En fonction de vos objectifs et de votre style de vie, cela peut inclure :

Nourriture nourrissante

Sortir dans la nature

Méditation

Mouvement (yoga, marche, danse, etc.)

Hydratation (en profitant d’eau infusée ou de tisanes)

Activités joyeuses (écouter de la musique, tenir un journal, colorier, lire)

Choyer son corps (se faire masser, prendre un bain, revitaliser ses cheveux).

Nutrition

Parce qu’une retraite de bien-être ne se limite pas à manger des repas sains, prenez le temps d’identifier vos objectifs nutritionnels personnels, a déclaré Elizabeth Huggins, diététiste et nutritionniste. « Une fois que vous avez défini votre ou vos objectifs, tenez compte des facteurs qui ajoutent de la structure à votre journée : choix alimentaires, contrôle des portions, ambiance et environnement du repas, heures des repas et des collations et approche d’une alimentation consciente », a-t-elle déclaré.

Elle suggère de planifier des repas comprenant des légumes frais, des protéines maigres et des grains entiers ou des haricots, et de laisser de côté les aliments ultra-transformés. Envisagez également des combinaisons de repas qui vous permettront de vous sentir agréablement satisfait et plein d’énergie plutôt que de vous sentir mal à l’aise, léthargique ou souffrant d’indigestion. En fonction de vos objectifs, vous pourriez travailler sur une friandise spéciale (pensez à un sorbet à la framboise ou à quelques carrés de chocolat noir), en gardant à l’esprit le contrôle des portions.