Un réfugié ukrainien retourne en zone de guerre pour ramener les cendres de son mari tué au combat à Winnipeg

Hanna Sidorchenko effectue un voyage solennel de retour en Ukraine quelques mois seulement après avoir quitté le pays déchiré par la guerre pour Winnipeg après que son mari a été tué au combat.

Sidorchenko est montée à bord d’un vol de la ville vendredi à destination de Kiev dans l’espoir de retrouver le corps de son mari Andrii Sidorchenko, 35 ans, et de ramener ses restes incinérés au Manitoba.

« Andrii lui dirait qu’il reviendrait du combat pour qu’ils puissent vivre ensemble ici à Winnipeg », a déclaré Hannah par l’intermédiaire de son amie et traductrice, Oksana Lazarenko, qui l’a accompagnée dans son voyage émouvant vers la maison.

« C’était son rêve de venir au Canada. »

Andrii est resté en Ukraine pour servir lorsque Hannah et leur fils Rostyslav se sont rendus à Winnipeg via la Pologne plus tôt cette année.

Hannah a déclaré qu’Andrii était resté positif malgré les dangers qui l’entouraient.

Il était opérateur de drone pendant la guerre et son rôle principal était de scanner les champs de bataille à la recherche d’ennemis russes afin de « minimiser les pertes » des forces ukrainiennes, a déclaré Hannah.

Andrii Sidorchenko sourit en pilotant un drone en Ukraine. (Soumis par Hanna Sidorchenko)

Elle a appris le 5 mai par des proches, un ami d’Andrii et d’autres soldats qu’il était mort au combat dans la ville orientale de Bakmhut. Hannah a déclaré que deux autres soldats avaient été tués dans la même bataille et que deux autres avaient été blessés.

Hannah revient pour en savoir plus sur les circonstances de la mort d’Andrii.

Andrii rêvait de déménager la famille au Canada avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine le 24 février 2022. Ces plans ont changé lorsque la guerre a éclaté et qu’il a dû défendre l’Ukraine.

Andrii avait collectionné des photos du Canada. Il travaillait comme soudeur en Ukraine et voulait faire la même chose ici.

Son corps est jusqu’à présent porté disparu, mais Hannah espère changer cela.

« Il y a comme des champs de bataille actifs, donc nous ne pouvons pas nous approcher … parce que si elle était autorisée à y aller, elle le ferait certainement et le trouverait elle-même », a communiqué Hannah via Lazarenko.

Vendredi, Hanna Sidorchenko est montée à bord d’un avion à l’aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg à destination de Montréal en route pour l’Ukraine. (Tyson Koschik/CBC)

Une fois arrivés à Kiev, Lazarenko et Hannah prévoient de contacter des avocats, des bénévoles et des personnes en première ligne pour tenter de retrouver le dernier emplacement connu d’Andrii.

Le voyage de retour a été rendu possible grâce à une église de Winnipeg.

Le pasteur principal de Soul Sanctuary, Gerry Michalski, a déclaré que la congrégation avait collecté des fonds pour couvrir les frais de voyage de Sidorchenko et plus encore.

« Je pense que les gens ont vraiment ressenti sa douleur », a déclaré Michalski.

Hannah Sidorchenko, à gauche, son fils Rostyslav Sidorchenko, au centre, et son père Andrii Sidorchenko. (Soumis par Hannah Sidorchenko)

Michalski a déclaré que l’argent supplémentaire recueilli l’aidera à meubler son appartement à Winnipeg à son retour. Elle et son fils dorment sur des matelas pneumatiques.

S’ils parviennent à retrouver le corps d’Andrii, Hannah veut lui organiser des funérailles en Ukraine, puis ramener ses cendres au Canada.

« Elle a besoin de trouver de la force en elle-même », a déclaré Hannah par l’intermédiaire de Lazarenko. « C’est assez difficile. »