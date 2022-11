Un réfugié ukrainien m’a appris à quel point c’est un cadeau incroyable d’aider les autres

Cet article à la première personne est l’expérience de Christy Turner, qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

La pandémie m’a donné beaucoup de temps pour réfléchir sur ma vie. Et sans mari ni enfants, j’ai ressenti un manque de but.

Ma mère pensait qu’elle avait la réponse. Elle n’arrêtait pas de me presser de trouver un moyen d’aider quelqu’un d’autre. C’est donc l’histoire de la façon dont j’ai découvert à quel point ce conseil était un cadeau incroyable.

Au début de cette année, je vivais seule dans un joli bungalow des années 1950 au nord-ouest de Calgary, et bien que j’aimais l’espace, j’avais trois chambres vides à l’étage qui pourraient faire, eh bien, quelque chose.

C’est alors que la nouvelle de l’attaque cruelle de la Russie contre l’Ukraine a éclaté. En gardant à l’esprit les conseils de ma mère, je me suis demandé si je pouvais aider ne serait-ce qu’une seule personne ?

En ligne, les Ukrainiens ont commencé à publier des appels à l’aide, à la recherche de lieux de séjour temporaires au Canada. j’ai rejoint un site web mettant en relation des hôtes potentiels et des réfugiés, et l’une des premières personnes que j’ai rencontrées était Lera Omelchenko, une femme de 27 ans d’Odessa qui vivait avec son mari et son chien Samoyède, en Alaska.

Des soldats ukrainiens dans une rue battue à Bucha, en Ukraine, en avril avec des restes de véhicules militaires russes. (Jason Ho/CBC)

Nous nous sommes connectés par chat vidéo et Lera a décrit avoir entendu des sirènes constantes avertir les citoyens de se mettre à l’abri, les explosions à proximité et la peur qu’ils ressentaient 24 heures sur 24. Les alarmes arrivaient si fréquemment qu’ils choisissaient celles à traiter sérieusement, s’abritant souvent pendant des heures dans une cage d’escalier ou une salle de bain. L’horreur de la guerre était inimaginable.

Soudain, je me suis senti reconnaissant pour ma grande maison vide.

J’avais peur d’inviter un étranger à vivre avec moi. Mais au fur et à mesure que Lera et moi discutions, nous avons commencé à nous sentir à l’aise. Je savais qu’elle aurait du mal à trouver une place pour le chien Alaska en particulier, et je voulais l’aider.

Elle et Alaska ont trouvé des places sur un vol nolisé du gouvernement canadien au début de juin.

C’est alors que mon travail a commencé. J’ai imprimé des photos d’elle et de son mari depuis Instagram car il avait l’âge de la conscription et devait rester derrière. Ensuite, j’ai parcouru toute la ville à la recherche de meubles pour sa chambre, y compris un magnifique couvre-lit jaune et de nouveaux draps bleus pour créer le drapeau ukrainien.

À ma grande joie, alors que je faisais passer le mot, d’autres dons ont afflué. Des amis que je n’avais pas vus depuis 15 ans ont déposé une commode blanche, un cousin a déposé un panier de friandises ukrainiennes et de friandises pour chiens, et un parfait inconnu a transféré 100 $ pour une carte-cadeau pour l’aider à s’installer.

Enfin elle est arrivée. Je suis venue la chercher à l’aéroport et j’ai été émerveillée de voir à quel point nous nous sentions à l’aise ensemble, malgré la différence d’âge de 25 ans. Lera était stupéfaite que des étrangers semblaient se soucier autant d’elle. Et pour moi, elle se sentait comme une fille. Je me sentais protectrice et j’ai trouvé des idées sans fin sur la façon de l’aider à s’installer, à trouver un emploi et à se remettre du traumatisme de la zone de guerre.

Lera Olmelchenko avec son chien Alaska à Kananaskis. (Christy Turner)

La photographe et animatrice Christy Turner a pris cette photo de Lera Olmelchenko lors de leurs voyages d’été près de Cardston, en Alberta. (Christy Turner)

Nous avons entrepris une série de mini-escapades pour la rassurer sur son choix de nouvelle maison. Nous avons “campé confortablement” dans le parc provincial Dinosaur, une cabane à Jasper et le condo d’un ami à Invermere, en Colombie-Britannique.

Sa détermination farouche à réussir a été une source d’inspiration. Elle a décroché un emploi de service client à distance pour une grande entreprise internationale en l’espace de trois mois. Elle s’est attaquée au stationnement parallèle et a obtenu son permis de conduire, et a appris à aimer Calgary lors de promenades nocturnes avec l’Alaska.

Maintenant, après plusieurs mois, je me demande pourquoi j’ai hésité. Lera a apporté tellement de joie dans ma vie et dans ma maison, et l’expérience m’a également changé à d’autres égards. J’ai un nouveau sentiment de gratitude pour ce que j’ai, et pour les services sociaux, les soins de santé et l’incroyable hospitalité de cette ville.

Les femmes apportent rires et saveurs nouvelles à la cuisine de Christy Turner. Ici, Oksana Tumano cuisine sous les yeux de Lera Olmelchenko. (Soumis par Christy Turner)

Mon hébergement ne s’est pas arrêté à Lera. Autour d’un café, un jour d’août, Lera a déclaré que sa meilleure amie, Oksana, attendait son premier bébé et tentait de fuir la Crimée avec son mari, Dmytro. Je leur ai aussi ouvert mes portes.

Maintenant, la maison est pleine de conversations et des odeurs de tout ce que la talentueuse Oksana cuisine pour la journée. Finalement, ils déménageront dans leur propre endroit prêt pour bébé. J’aime vraiment les aider à franchir de nouvelles étapes – trouver des logements, trouver des emplois et planifier de réunir Lera avec son mari bien-aimé.

Je me souviens de ma grand-mère partageant qu’ils avaient l’habitude d’inviter des soldats étrangers pour le dîner du dimanche pendant la Seconde Guerre mondiale. J’ai l’impression de la canaliser et j’ai appris que vous vous bénissez lorsque vous trouvez un moyen d’aider les autres – ma mère avait encore raison.

