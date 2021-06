Un réfugié travaillant sur la ligne de front du NHS dénonce les plans d’immigration de Priti Patel

Un employé du NHS qui a passé la pandémie à aider à sauver des vies dans un service de coronavirus a déclaré que les plans d’immigration du ministre de l’Intérieur Priti Patel verraient des réfugiés comme elle refoulés du Royaume-Uni.

Mariam, d’Érythrée, a travaillé des quarts de travail épuisants de 12 heures dans un hôpital de Leeds pour aider les patients de Covid-19 – parfois quatre jours de suite.

L’employée de l’hôpital de Leeds, dont le nom a été changé pour protéger son identité, a obtenu l’asile après son arrivée au Royaume-Uni et travaille comme assistante clinique, luttant en première ligne de la crise sanitaire.

Mariam a déclaré : « Le Royaume-Uni m’a donné une opportunité et maintenant je travaille. Je ne veux pas dépendre du gouvernement. Je travaille et si on me demande d’aider, je vais aider.

Les plans du ministère de l’Intérieur pour réviser le système d’immigration pourraient bien avoir vu sa demande d’asile rejetée en raison de sa méthode d’arrivée, a déclaré Mariam.

Mariam a rejoint les services de santé après être arrivée en Grande-Bretagne à l’arrière d’un camion en 2009, fuyant les persécutions et l’emprisonnement en Érythrée.

Mariam a déclaré : « Quand j’ai quitté l’Érythrée, je ne savais pas si j’allais vivre ou mourir. Je savais juste que je devais sortir. Chaque jour, je remercie Dieu de m’avoir amené ici, et deuxièmement, je remercie le peuple britannique qui m’a sauvé.

Près de deux personnes sur trois actuellement libres de déposer une demande d’asile au Royaume-Uni en vertu des règles actuelles pourraient être refoulées dans le cadre des nouvelles réformes proposées du ministère de l’Intérieur.

Le groupe – une coalition de plus de 200 organisations, fondée par Asylum Matters, la Croix-Rouge britannique, Freedom from Torture, Refugee Action, Refugee Council et Scottish Refugee Council – appelle à une approche plus juste et plus humaine du système d’asile britannique.

Le gouvernement a affirmé que pour l’année se terminant en septembre 2019, plus de 60 % des demandes d’asile provenaient de personnes réputées être entrées « illégalement » au Royaume-Uni.

Mme Patel a clairement indiqué que, selon les propositions du gouvernement, la façon dont les gens entrent au Royaume-Uni aura un impact sur leur demande d’asile et leur statut au Royaume-Uni.

« Nous considérerons leur demande comme irrecevable et ferons tout notre possible pour expulser ceux qui entrent illégalement au Royaume-Uni après avoir d’abord traversé un pays sûr dans lequel ils auraient pu et dû demander l’asile », a-t-elle déclaré.

Lorsque les plans ont été dévoilés en mars, un groupe de plus de 450 experts en immigration a fait valoir que le gouvernement créait un fossé artificiel entre les arrivées «légales» et «illégales» au Royaume-Uni pour demander l’asile.

Les experts ont décrit le plan du ministère de l’Intérieur comme « profondément troublant » et affirmant qu’il vilipendait les personnes qui n’avaient d’autre choix que de voyager par des moyens irréguliers pour rechercher la sécurité.

Des manifestants à Glasgow arrêtent l’expulsion de deux demandeurs d’asile plus tôt en mai (AFP via Getty Images)

Sabir Zazai, porte-parole de Together With Refugees et lui-même réfugié, a déclaré : « Abandonner des personnes fuyant la guerre et les persécutions, y compris des femmes et des enfants, n’est pas ce que nous sommes au Royaume-Uni.

Shabnam Nasimi, directeur exécutif des Amis conservateurs de l’Afghanistan, a déclaré que les plans du ministre de l’Intérieur risquaient de punir les réfugiés.

Mme Nasimi a déclaré: «Je pense que mettre les réfugiés dans la même boîte que les migrants économiques européens punit les réfugiés, les personnes qui fuient des pays déchirés par la guerre comme l’Afghanistan pour la sécurité et une vie sûre.

« Si nous fermons nos portes, qu’est-ce que cela dit de la Grande-Bretagne, en particulier de la Grande-Bretagne mondiale après le Brexit? »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le système d’asile actuel était « cassé » et que le nouveau plan aiderait les personnes en fonction de leurs besoins.

« Nous ne nous excusons pas de chercher à réparer un système qui est exploité par des trafiquants d’êtres humains, qui encouragent les femmes et les enfants à risquer leur vie en traversant la Manche. »