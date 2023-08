Un réfugié syrien conteste son déménagement sur la péniche Bibby Stockholm | Nouvelles

Un demandeur d’asile de Syrain a contesté son transfert vers la péniche Bibby Stockholm pour des raisons mentales.

L’homme a déclaré à Sky News qu’il était venu au Royaume-Uni pour échapper à la guerre et au conflit, mais a déclaré que les petites pièces de la barge lui rappelaient quand il avait dû se cacher de l’Etat islamique en Syrie.

L’homme a dit : « Nous cherchons plus d’espace. Nous fuyons la guerre, les traumatismes et les conflits.

« Si vous me pressez dans un endroit, vous me remettez dans cet espace où je me cachais lorsque l’EI a attaqué notre région. »