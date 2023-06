Un réfugié syrien blesse 4 enfants et un adulte dans une attaque au couteau dans une ville des Alpes françaises : rapport

Un ressortissant syrien a été arrêté jeudi après avoir prétendument poignardé quatre enfants et un adulte dans la ville d’Annecy dans les Alpes françaises lors d’une attaque au couteau que le président Emmanuel Macron dénonce comme un acte de « lâcheté absolue ».

Un témoin a déclaré à BFMTV suite à l’attaque à l’arme blanche qu’il avait vu des secouristes s’occuper de « petits corps, 3 ou 4 ans, peut-être ». Le suspect n’a pas été identifié publiquement, mais un responsable de la police a déclaré à Reuters qu’il était un ressortissant syrien bénéficiant du statut légal de réfugié dans le pays.

« Attaque de lâcheté absolue ce matin dans un parc d’Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort », a déclaré Emmanuel Macron sur Twitter. « La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. »

Selon la police, deux enfants et un adulte ont subi des blessures potentiellement mortelles, tandis que les deux autres enfants ont été légèrement blessés, selon Reuters.

« L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre », a déclaré sur Twitter le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

La députée locale Antonie Armand a déclaré à BFMTV que les enfants étaient « très jeunes » et avaient été « sauvagement attaqués » sur une cour de récréation proche d’une école primaire, a rapporté l’Associated Press.

Reuters, citant des témoins, a également rapporté qu’un enfant impliqué était dans une poussette et des images diffusées par la station montraient la police maîtrisant un individu.

« Il a sauté [in the playground]a commencé à crier puis s’est dirigé vers les poussettes, frappant à plusieurs reprises les petits avec un couteau », a déclaré un témoin cité par Reuters à BFMTV.

« Les mères pleuraient, tout le monde courait », aurait ajouté un autre.

A Paris, les législateurs ont interrompu un débat pour observer une minute de silence pour les victimes.

La présidente de l’assemblée, Yaël Braun-Pivet, a déclaré : « Il y a des enfants en très bas âge qui sont dans un état critique et je vous invite à respecter une minute de silence pour eux, pour leurs familles, et pour que, nous l’espérons, les conséquences de cette très grave attaque n’amène pas la nation à s’affliger. »

Le motif de l’attaque n’est pas clair. Le suspect serait âgé d’une trentaine d’années, a indiqué la police.

Il n’est pas non plus connu des agences de sécurité françaises, a déclaré une source à Reuters.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.