Un réfugié qui s’est immolé par le feu en Grèce est accusé d’incendie criminel

Ces accusations sont les dernières d’une série de punitions dirigées contre les réfugiés et les demandeurs d’asile sur l’île, selon des groupes de défense des droits, et reflètent la ligne dure du gouvernement grec à l’égard des migrants. L’épisode est également un exemple frappant de l’impact que les conditions désastreuses dans les centres d’accueil grecs ont sur la santé mentale des réfugiés.

Dans le cas de la femme de Lesbos, sa demande d’asile avait été approuvée et le statut de réfugié lui avait été accordé, et son acte désespéré semblait avoir été motivé par le retard pris dans sa réinstallation en Allemagne. Le camp de fortune, comme d’autres installations dans tout le pays, reste fermé à clé en raison de la pandémie.

Des milliers de personnes vivent dans des conditions désespérées dans les camps de réfugiés et de migrants de Grèce disséminés le long de ses îles, une situation que les groupes de défense des droits humains dénoncent constamment comme inhumaine. Les groupes ont longtemps mis en garde contre une crise de santé mentale croissante dans ce pays alors que les milliers de personnes qui ont fui la guerre et les difficultés économiques restent dans les limbes.

La femme, dont le nom n’a pas été divulgué par les autorités, est arrivée en Grèce en 2019 et vivait dans un camp sur l’île depuis plus d’un an, selon le ministère des Migrations. Elle devait faire une déclaration à un fonctionnaire du tribunal et au procureur depuis son lit d’hôpital jeudi, ont déclaré des responsables.

Un porte-parole de la police grecque a déclaré que bien que son traitement puisse paraître dur, ses actions ne pouvaient rester impunies, car les incendies criminels sont fréquents et mettent en danger les autres résidents du camp.

«La loi doit être appliquée. Un message doit être envoyé », a déclaré le porte-parole, Theodoros Chronopoulos. «Cela aurait pu créer un incendie plus important.»

L’incident s’est produit à l’intérieur d’un camp temporaire qui a été mis en place après qu’une série d’incendies a détruit le camp tentaculaire de Moria en septembre. Six migrants afghans ont été inculpés d’incendie criminel en lien avec cet incendie et sont en attente de jugement.