Un réfugié poignarde des enfants sur une aire de jeux en France – médias

Un homme avec une carte d’identité syrienne a été arrêté par la police après avoir blessé plusieurs enfants aussi jeunes que trois ans

Plusieurs jeunes enfants figuraient parmi les victimes d’une horrible attaque au couteau sur une aire de jeux dans la ville alpine d’Annecy, dans le sud-est de la France, jeudi matin, ont rapporté les autorités françaises.

« Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessées par un individu armé d’un couteau sur une place d’Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré dans un Tweet.

« La situation est sous contrôle, il n’y a plus de danger » a rassuré le maire d’Annecy, François Astorg.

De nombreux autres responsables de haut niveau ont depuis condamné l’attaque et exprimé leur solidarité avec les familles des victimes. Le président français Emmanuel Macron a qualifié l’incident de « attaque de lâcheté absolue. »

Bien qu’aucun détail officiel sur l’arrestation ou le nombre exact de personnes blessées n’ait été publié, les médias locaux, citant des sources au sein de la police, ont suggéré que pas moins de quatre enfants âgés d’environ trois ans ont été blessés dans l’attaque, ainsi que deux adultes. On pense que trois des enfants sont dans un état critique dans un hôpital voisin.

Selon BFMTV, une source policière a révélé que l’agresseur a été identifié comme étant Abdalmasih H., un ressortissant syrien de 32 ans qui serait entré légalement en France après avoir demandé l’asile en novembre dernier. La source policière a indiqué que l’homme avait depuis obtenu le statut de réfugié en Suède.

Des témoins ont raconté au Dauphine que l’homme avait commencé à attaquer un groupe de jeunes enfants alors qu’ils jouaient dans une aire de jeux. « Nous avons vu une personne attaquer des enfants qui jouaient à des jeux, des petits, évidemment c’était sa cible. Après que les gens aient essayé de lui faire peur, il s’est éloigné et la police est intervenue. dit un témoin. « Il parlait anglais. Au début, on pensait tous que c’était une mise en scène, mais avec les cris des gens, on se rend compte que c’est la réalité » a ajouté le témoin.

Les médias français ont également partagé une vidéo qui aurait été tournée par un lycéen dans le parc et qui prétend montrer l’homme portant des lunettes de soleil et un turban avec un couteau dans les mains peu de temps avant son arrestation par la police.