Un réfugié afghan fait face à une accusation de meurtre dans le troisième meurtre musulman

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Un réfugié afghan accusé du meurtre de deux hommes musulmans fait face à de nouvelles accusations en lien avec la mort par balle d’un autre homme dans le parking d’une agence de réinstallation des réfugiés au début du mois.

Un grand jury a inculpé Muhammad Syed dans les trois meurtres de lundi. Il est également suspect dans la mort par balle d’un propriétaire de magasin musulman en novembre 2021, mais il n’a pas encore été inculpé dans cette affaire.

L’acte d’accusation comprend la mort d’Aftab Hussein et de Muhammad Afzaal Hussain. Hussein, 41 ans, a été tué dans la nuit du 26 juillet après avoir garé sa voiture à l’endroit habituel près de chez lui. Afzaal Hussain, un urbaniste de 27 ans qui avait travaillé sur la campagne d’une députée du Nouveau-Mexique, a été abattu le 1er août alors qu’il se promenait le soir.

Lors du meurtre du 5 août, les autorités ont accusé Syed d’avoir tiré sur Naeem Hussain alors qu’il était assis dans son véhicule devant Lutheran Family Services, l’agence de réinstallation, après les funérailles de deux des autres victimes. Des coups de feu ont été tirés sur le SUV de Hussain vers 16 heures, le frappant à la tête et au bras.

Syed, 51 ans, a nié toute implication dans les meurtres qui ont secoué la communauté musulmane du Nouveau-Mexique, et ses avocats de la défense ont fait valoir lors d’une audience devant le tribunal la semaine dernière qu’il n’avait pas de casier judiciaire puisque les précédentes affaires de violence domestique à son encontre n’avaient pas été poursuivies.

Les procureurs ont fait valoir que Syed était un homme dangereux. Un district d’État a accepté, ordonnant que Syed soit détenu sans caution en attendant son procès.

L’acte d’accusation rendu public lundi comprend également quatre chefs d’accusation de falsification de preuves liées aux trois meurtres dont Syed est accusé.

“Nos détectives des homicides continuent de travailler avec les procureurs pour s’assurer que toutes les victimes obtiennent justice dans cette affaire tragique”, a déclaré le chef de la police d’Albuquerque, Harold Medina, dans un communiqué.

Les défenseurs publics de Syed ont refusé de commenter les dernières accusations.

Les détectives de la police d’Albuquerque ont obtenu une vidéo de surveillance montrant une berline grise fuyant les lieux après que Naeem Hussain a été abattu. Des conseils du public et une vidéo de surveillance supplémentaire ont aidé les détectives à identifier le véhicule et ils ont nommé Syed comme propriétaire de la voiture.

Syed a été arrêté le 8 août à plus de 160 kilomètres de son domicile à Albuquerque. Il a dit aux autorités qu’il était en route pour le Texas, citant les meurtres de type embuscade comme sa préoccupation.

Selon la plainte pénale initiale déposée par la police d’Albuquerque, les enquêteurs ont déterminé que les douilles trouvées dans le véhicule de Syed correspondaient au calibre des armes qui auraient été utilisées lors des meurtres du 26 juillet et du 1er août et que les douilles trouvées sur les scènes de crime étaient liées. aux armes trouvées au domicile de Syed et dans son véhicule.

Les autorités fédérales dans les dossiers judiciaires ont indiqué des enregistrements de téléphones portables et accusé l’un des fils de Syed d’avoir peut-être aidé son père à suivre Naeem Hussain avant qu’il ne soit tué. L’avocat de Shaheen Syed a fait valoir que ces accusations étaient minces et a rejeté les affirmations des procureurs selon lesquelles le jeune Syed avait fourni une fausse adresse lors de l’achat d’une arme à feu dans un magasin local en 2021.

Susan Montoya Bryan, Associated Press