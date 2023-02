Un refuge pour animaux enterrera le nom de votre ex dans la litière pour chat pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin ressuscite les pensées énervées d’une ancienne flamme ? Envisagez d’enterrer votre ex sous un tas de litière puante pour chat.

Un refuge pour animaux de l’Ohio offre la possibilité de le faire ce Saint Valentin. Sorte de.

En échange d’un don de 5 $ (soit environ 4,16 £, 7,27 AU $), l’Animal Friends and Humane Society écrira le nom de votre ex dans un bac à litière et le donnera aux félins qui enterreront ensuite avec plaisir votre personne autrefois spéciale avec leur affaire malodorante.

Le « As-tu un ex merdique ? » Levée de fonds se déroule jusqu’au 12 février et le refuge publiera une vidéo sur Facebook présentant les soumissions le jour de la Saint-Valentin. “Ne passez pas cette Saint-Valentin dans les dépotoirs”, dit la collecte de fonds. “Au lieu de cela, réjouissez-vous tout en faisant une différence pour les animaux dans le besoin.”

Le site Web de la collecte de fonds montre une image d’une boîte en carton avec une litière écartée pour révéler des noms comme “Andrew”, “Alex” et “Hope” écrits au fond de la boîte. Vous pouvez faire inscrire le nom de votre ex dans un bac à litière en faire un don via Venmo ou en personne au refuge de Hamilton, Ohio.

Les amateurs de vengeance de la Saint-Valentin peuvent également commémorer la fête en donnant à un cafard le nom de leur ex, une offrande de certains zoos.