Un refuge de Montréal peine à répondre à la demande d’aide des demandeurs d’asile

Kicha Estimé a une tendance naturelle à aider les autres, mais la propriétaire du refuge La Traverse, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, affirme que ces jours-ci, elle doit refuser cinq à dix personnes par jour qui cherchent un logement.

Le refuge de transition situé dans une maison de 10 chambres aide les demandeurs d’asile depuis avril 2020.

Même si le trafic a toujours été élevé, Estimé affirme que la demande d’aide a augmenté depuis que le gouvernement canadien a fermé le poste frontalier irrégulier du chemin Roxham, dans le sud du Québec, en mars.

« Certains dorment dans la rue parce qu’ils n’ont pas de place et que toutes les places sont pleines », explique Estimé.

Au cours des derniers mois, elle a dû refuser des familles, des femmes seules avec enfants et d’autres personnes. Son refuge n’a tout simplement pas assez de place.

Habituellement, de nouvelles places s’ouvrent tous les un à trois mois, mais Estimé affirme que la crise du logement oblige de plus en plus les gens à rester au refuge pendant de plus longues périodes alors qu’ils recherchent un logement à long terme.

Elle dit qu’elle a besoin d’une aide financière pour déménager le refuge dans un espace plus grand et qu’elle cherche des moyens de recueillir des fonds.

Fernande Dorsainvil a parcouru 10 pays avec ses deux enfants âgés de deux et quatre ans avant d’arriver au Canada, où elle réside depuis 17 mois. (Mélissa François/CBC)

Fernande Dorsainvil est demeurée à La Traverse depuis le mois de mai et ne sait pas exactement quand elle partira.

« Ce n’est pas facile », a-t-elle déclaré à propos de la recherche d’un appartement à Montréal.

Originaire d’Haïti, elle a dû traverser 10 pays avec ses deux enfants âgés de deux et quatre ans avant de demander l’asile au Canada.

« Ma foi me maintient debout », dit-elle.

Frantz André est porte-parole du Comité d’action pour personnes sans statut, une organisation basée à Montréal où il aide les demandeurs d’asile à remplir des documents et à trouver un logement, entre autres services.

Il dit que la ville de Montréal devrait prévoir davantage de mesures temporaires – comme l’ouverture de plus de places dans les hôtels – pour aider à absorber les retombées des refuges surchargés.

« Nous avons signé la convention qui nous dit que nous devons donner la possibilité aux personnes de demander l’asile dans la dignité et je ne vois pas beaucoup de dignité dans la façon dont les choses se passent actuellement », dit-il.

Le refuge La Traverse peut accueillir 29 personnes à la fois réparties dans ses 10 chambres. La propriétaire Kicha Estimé dit qu’elle doit refuser cinq à dix personnes par jour en raison de la capacité limitée. (Mélissa François/CBC)

En juillet, un peu plus de 3 000 personnes ont demandé l’asile au Québec, soit moins que les 5 360 personnes enregistrées en mars. Selon lui, la demande croissante d’aide ne vient peut-être pas du nombre croissant de personnes demandant l’asile, mais plutôt de la manière dont elles le font.

Après la fermeture de Roxham Road, le nombre de personnes arrivant au Canada par voie terrestre pour demander l’asile a chuté de façon spectaculaire. Au lieu de cela, de plus en plus de personnes ont choisi de prendre l’avion. En juillet, 2 545 personnes ont demandé l’asile dans un aéroport canadien au Québec, contre 930 en janvier, selon les données publiées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

André dit que même si demander l’asile à l’intérieur de l’aéroport est un processus plus simple, plusieurs choisissent de préparer leur demande à l’extérieur de l’aéroport, ce qui nécessite une coordination avec des avocats et des organisations comme le sien, ce qui prolonge le processus de plusieurs semaines.

« Les gens qui viennent avec une très petite somme d’argent risquent de ne pas obtenir d’aide financière pendant longtemps », a-t-il déclaré. « C’est pour cela qu’on les voit dans des refuges ou même dormir dans la rue. »

À son bureau, André est capable de travailler sur deux à trois dossiers par jour. Il dit qu’il est actuellement en retard de deux à trois semaines.

Kicha Estimé compte sur les dons de ses amis, de sa famille et des membres de la communauté pour faire fonctionner le centre La Traverse. Elle dit qu’ils ont toujours besoin de plus. (Mélissa François/CBC)

Il dit qu’il souhaiterait que le gouvernement contacte plus souvent les organisations pour connaître leurs besoins et comment il peut les soutenir.

Estimé affirme que le soutien devrait prendre la forme d’une aide financière. Elle gère le refuge bénévolement à temps plein, avec l’aide de son mari, et dépend largement des dons.

De plus, Estimé continue de soutenir les personnes bien après leur départ du refuge, allongeant ainsi encore la liste des personnes qui dépendent d’elle.

« Ils reviennent toujours », dit-elle. « Ils passent ici mais ils reviennent. »

« Moi, je suis là pour donner. »

