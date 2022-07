Un refuge dans la capitale ukrainienne accueille des animaux hantés par la guerre

KYIV, Ukraine (AP) – Les animaux domestiques choqués par Shell ont commencé à errer dans la capitale ukrainienne sans nulle part où aller au début de la guerre de Russie.

Des volontaires ont ouvert un refuge pour les accueillir et essayer de leur trouver de nouvelles maisons ou au moins une compagnie humaine. Chaque jour, des habitants de Kyiv viennent rendre visite à des chats et des chiens évacués des villes du front ou laissés sans propriétaires à cause de la guerre de près de cinq mois.

Hrystyna Sairova et sa fille de 12 ans, Anna, ont sauvé des chiens trois à quatre fois par semaine. Beaucoup d’entre eux sont arrivés à l’abri temporaire avec des pattes perdues ou d’autres blessures graves, a déclaré Sairova.

« Ils ne méritent pas cela, ni les humains. Ce sont des membres de nos familles », a-t-elle déclaré.

L’abri occupe un petit bâtiment qui était autrefois un espace d’exposition pour présenter les réalisations de l’Union soviétique. Des chenils et des laisses en bois remplissent un couloir, et une salle de jeux est meublée de bols et de jouets à l’intérieur du refuge pour animaux qui n’existerait pas si la Russie n’avait pas envahi l’Ukraine le 24 février.

“Nous ne pouvions pas ignorer le fait qu’en raison des hostilités actives, des animaux ont commencé à apparaître dans les rues de la ville”, a déclaré la coordinatrice du refuge, Natalia Mazur, qui gère également l’hôpital de médecine vétérinaire de Kyiv.

L’abri a ouvert le 31 mai, à peu près au moment où les troupes russes se sont retirées de la région de Kyiv pour concentrer leurs attaques sur l’est de l’Ukraine. Plus de 195 animaux ont franchi les portes, dont 160 qui ont été réunis avec leurs propriétaires ou ont trouvé de nouvelles maisons, a déclaré Mazur.

Comme les gens, les animaux sont traumatisés par la guerre, souffrant psychologiquement des bombardements, des bombardements et des tirs, a déclaré Mazur. Certains des animaux ont été retirés et ne voulaient pas manger lorsqu’ils sont arrivés au refuge.

“Pour sortir de cet état, ils ont besoin de quelqu’un”, a déclaré Mazur. “L’animal a besoin de soins humains.”

Un husky sibérien est arrivé au refuge depuis Lysychansk, une ville de l’est de l’Ukraine assiégée le mois dernier et située à 734 kilomètres (456 miles) de Kyiv. Il a été séparé de ses propriétaires pendant le chaos d’une évacuation civile et a été retrouvé par un Ukrainien qui aide aux évacuations civiles et à l’acheminement de l’aide humanitaire.

Le chien, que les bénévoles du refuge ont nommé Bourbon, s’est fracturé le thorax à son arrivée au refuge et y est en convalescence depuis plusieurs semaines.

“Nous savons que ces animaux sont restés sans propriétaires à cause de la guerre, mais ils sont très attachés à l’amour humain. Ils sont seuls ici; ils ont besoin de nous », a déclaré la volontaire Sayirova.

L’espace de fortune répond à plus d’un type de besoin. Lorsque le personnel a organisé une journée portes ouvertes le week-end dernier, plus de 1 000 personnes se sont présentées pour promener les 25 chiens qui séjournaient ensuite au refuge avec 11 chats. Dimanche soir, les chiens étaient fatigués d’avoir fait tant de promenades.

“Les gens comprennent que quelqu’un est dans des conditions pires qu’eux. Les gens veulent maintenant prendre soin de quelqu’un », a déclaré Mazur.

Le gouvernement ukrainien n’a pas de programme d’évacuation des animaux en temps de guerre, mais il existe de nombreuses initiatives privées et bénévoles. L’organisation non gouvernementale UA Animals a même embauché des personnes et leur a versé un salaire pour sauver les animaux des zones de combat.

“Nous n’évacuons pas les animaux eux-mêmes, mais les gens, qui n’iront nulle part sans leurs animaux de compagnie”, a déclaré le fondateur d’UA Animals, Oleksandr Todorchuk.

Bien qu’il n’y ait plus de combats actifs à Kyiv pour le moment, les volontaires prévoient de maintenir l’abri temporaire tant que la guerre se poursuivra.

Nadiya Oleksyuk travaille à temps plein dans la programmation informatique mais se rend au refuge tous les matins « parce qu’elle y est obligée ». D’une voix tremblante, Oleksyuk explique qu’elle ressent “une culpabilité générale en tant qu’être humain que les animaux soient dans cette situation”.

« Ce n’est pas la faute des animaux si la guerre a eu lieu. Ils n’avaient certainement pas la guerre dans leurs plans », a-t-elle déclaré.

___

Suivez la couverture de la guerre par l’AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Hanna Arhirova, Associated Press