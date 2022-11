Un refroidissement éolien inférieur à zéro et des averses de neige éparses se poursuivent samedi dans une grande partie du nord de l’Illinois – Shaw Local

Des averses de neige éparses, ainsi que de fortes rafales de vent et des refroidissements éoliens inférieurs à zéro sont attendus dans le nord de l’Illinois tout au long de samedi, a annoncé le National Weather Service.

La météo pourrait entraîner des conditions de conduite difficiles dans certaines parties de la région, a indiqué le service météorologique.

Le conseil a été diffusé un peu avant 4 heures du matin samedi pour plusieurs comtés, dont les comtés de McHenry, Lake, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, DuPage, La Salle, Kendall et Grundy, ainsi que des parties des comtés de Will et Cook. Le service météorologique a également publié un bulletin météo spécial à midi samedi, prévoir des vents violents et une visibilité réduite dans certaines parties du nord-ouest de l’Illinois dans l’est de l’Iowa.

Les averses de neige dans une grande partie du nord de l’Illinois seront dispersées au fur et à mesure que la journée avance dans la soirée, avec des averses de neige plus fortes qui devraient entraîner une visibilité réduite, indique l’avis. Quelques zones pourraient obtenir un revêtement rapide jusqu’à un pouce d’accumulation.

Les rafales de vent devraient également atteindre 35 mph tout au long de la journée, indique l’avis. En conséquence, le refroidissement éolien pourrait également tomber en dessous de zéro pour certaines parties du nord de l’Illinois, principalement autour et à l’ouest de la vallée de la rivière Fox.

Malgré les perspectives, les risques de neige, de vent et de froid excessif sont limités, indique l’avis.

Aucun temps dangereux n’est prévu dans la majeure partie du nord de l’Illinois du dimanche au vendredi, indique l’avis. Des rafales de vent allant jusqu’à 40 mph, avec une visibilité réduite de moins de 1 mile parfois, étaient prévues pour certaines parties du nord de l’Illinois, y compris Sterling et Princeton, provoquant “de brèves conditions de conduite difficiles dans le vent, le froid et la neige dans l’air”, le dit le service météo.

Les perspectives météorologiques dangereuses poursuivent les prévisions de vendredi, qui prévoyaient à peu près la même chose tout au long de vendredi et de samedi.