Un réfrigérateur et un placard trouvés à Nullah alors que de fortes pluies laissent Mumbai gorgé d’eau

Alors que Mumbai a reçu ses premières fortes pluies avec le début de la mousson, cela a entraîné un engorgement à divers endroits, alors même que le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a déclaré dimanche que le nouveau système développé pour prévenir les inondations dans la ville fonctionnait bien.

Les partis d’opposition, cependant, ont critiqué le ministre en chef en disant que sa demande de préparation à la mousson était tombée à plat dans les premières pluies et que toutes ses « fausses promesses, les séances de photos à Mumbai n’avaient aucune valeur ».

Dans une révélation surprenante, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a déclaré avoir récupéré un réfrigérateur de 165 litres, un placard et d’autres déchets d’un nullah près du métro Andheri qui a dû être fermé à la circulation samedi suite à l’averse et l’eau de pluie avait être pompé.

Mumbai et sa banlieue ont reçu de fortes pluies au cours des dernières 24 heures, entraînant un engorgement à divers endroits et affectant la circulation des véhicules sur certaines routes, ont annoncé dimanche des responsables.

Dans un événement rare, la mousson de dimanche a couvert à la fois Delhi et Mumbai.

L’observatoire de Colaba à Mumbai, représentatif de la ville insulaire, a enregistré 86 mm de précipitations sur la période de 24 heures se terminant à 8h30 dimanche tandis que la station météo de Santacruz, représentative des banlieues, a enregistré 176,1 mm de précipitations sur la même période, l’India Meteorological Département (IMD) a déclaré.

De fortes pluies ont affecté la circulation des véhicules sur certaines routes de la ville. L’engorgement dans des zones comme Malad et Andheri a encore ralenti le trafic.

Mumbai devrait recevoir plus d’averses au cours de la journée, a déclaré un responsable de l’IMD.

M. Shinde a passé en revue dimanche le fonctionnement d’un réservoir d’eau souterrain installé dans le métro de Milan ici pour éviter les inondations et a déclaré que le système fonctionnait.

Le métro de Milan, Hindmata et quelques autres endroits à Mumbai sont sujets à l’engorgement de l’eau pendant les pluies chaque année.

Le BMC a construit des réservoirs d’eau souterrains dans ces zones pour éviter les inondations.

S’adressant aux journalistes, M. Shinde a déclaré: « Je suis personnellement venu examiner la situation dans le métro de Milan et le nouveau système a prouvé qu’il fonctionnait. Plus de 70 mm de pluie ont été signalés en une heure, et le système que nous avons développé a toujours travaillé. »

« Malgré des pluies aussi excessives, le métro de Milan est resté ouvert à la circulation des véhicules. Des systèmes similaires fonctionnent également dans d’autres quartiers de Mumbai », a-t-il déclaré.

Le ministre en chef a également ordonné aux responsables du BMC de prendre des mesures pour éviter l’engorgement entraînant une perturbation de la circulation des véhicules pendant les pluies.

L’organisme civique a déclaré avoir récupéré un réfrigérateur de 165 litres, une armoire, des tuyaux en caoutchouc et d’autres déchets du nullah Mogra coulant près du métro Andheri. En raison de ces déchets, les machines de pompage des eaux pluviales ont été bloquées suite aux fortes pluies de samedi, a-t-il précisé.

Le métro Andheri a dû être fermé à la circulation samedi pendant les pluies et les machines municipales ont pompé l’eau de pluie en une heure, a-t-il ajouté.

Le président du Congrès de Mumbai, Varsha Gaikwad, a critiqué l’administration municipale et le gouvernement de l’État dirigé par Shinde, affirmant que toutes les allégations de préparation à la mousson étaient tombées à plat dès les premières pluies.

Le chef du Shiv Sena (UBT), Aaditya Thackeray, a tweeté un rapport dans lequel M. Shinde aurait déclaré qu’au lieu de critiquer l’engorgement, les gens devraient accueillir les pluies.

« Si l’impudeur, l’incompétence et la corruption avaient un visage… C’est honteux pour lui de réprimander les Mumbaikars pour s’être plaints de l’engorgement et de l’effondrement de la machinerie civique hier. Toutes ses fausses promesses, les séances de photos à Mumbai n’ont aucune valeur », a déclaré M. Thackeray sur Twitter.

Il a également déclaré qu’il y avait un « vide de leadership politique et administratif » pour entendre les problèmes des Mumbaikars.

« Où est le commissaire/administrateur municipal ? N’a pas été entendu/vu hier ni aujourd’hui. Toutes ces années, nous avons vu des commissaires municipaux sur les routes, pendant les moussons. Disparu maintenant ! » a déclaré M. Thackeray.

C’est ce qui se passe lorsque des gens qui veulent piller Mumbai obtiennent la gouvernance en main par la trahison, a déclaré le député de Worli.

