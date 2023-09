Un référendum sikh interroge les électeurs de la Colombie-Britannique sur les meurtres devant le temple de Surrey

Les organisateurs d’un référendum mondial non officiel sur l’indépendance du Pendjabi ont ajouté une question au scrutin en Colombie-Britannique demandant si le haut-commissaire indien était responsable du meurtre d’un éminent dirigeant sikh provincial en juin.

Le groupe Sikhs pour la justice, qui a organisé une série de votes non contraignants dans plusieurs pays sur la question de l’indépendance, affirme que la première étape du scrutin en Colombie-Britannique dimanche a attiré plus de 135 000 électeurs.

Il indique que la deuxième étape aura lieu le 29 octobre et ajoutera une deuxième question sur la question de savoir si le haut-commissaire Sanjay Verma était responsable de « l’assassinat » de Hardeep Singh Nijjar.

La police affirme que la mort de Nijjar n’est pas liée à une ingérence étrangère.

Le mouvement indépendantiste sikh a provoqué la colère du gouvernement indien, le premier ministre Narendra Modi ayant exprimé de « vives inquiétudes » au premier ministre Justin Trudeau quant à la gestion de la question par le Canada.

Nijjar, qui était un fervent partisan d’une patrie sikh indépendante connue sous le nom de Khalistan, a été abattu devant le Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Les enquêteurs des homicides ont déclaré qu’ils recherchaient deux hommes armés « costauds » et le conducteur d’une voiture en fuite, une Toyota Camry 2008 argentée.

Le meurtre a déclenché des manifestations devant les consulats indiens et des accusations d’implication étrangère dans le meurtre.

Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Modi avait déclaré à Trudeau, en marge du sommet du G20 du week-end dernier à New Delhi, que les progrès dans les relations entre les deux pays nécessitaient « un respect et une confiance mutuels ».

Le communiqué indique que Modi a exprimé de vives inquiétudes quant à « la poursuite des activités anti-indiennes d’éléments extrémistes au Canada ».

Il a déclaré que le mouvement sikh « promouvait le sécessionnisme et incitait à la violence » contre les diplomates indiens, et a appelé le Canada à travailler avec l’Inde sur ce que New Delhi a qualifié de menace pour la diaspora indienne canadienne.

Le vote lors du référendum de dimanche s’est tenu au gurdwara où Nijjar a été tué et y sera à nouveau organisé le mois prochain.

