Un redémarrage planifié d’une pêche aux crabes Conservation contre l’industrie

Des défenseurs de l’environnement comme le Dr Niles, qui critique les politiques de la commission, soutiennent qu’autoriser toute capture de crabes femelles réduirait encore l’offre d’œufs, qui est déjà nettement inférieure à ce qu’elle était avant la chute de la population de nœuds au début des années 2000.

La levée de l’interdiction mettrait plus de pression sur une espèce d’oiseau qui, selon certains, est en voie d’extinction, ont-ils fait valoir. En 2015, le US Fish and Wildlife Service a classé le nœud comme menacé, et en 2021, le nombre d’oiseaux migrant via les plages de la baie du Delaware est tombé à un niveau record de 6 880, selon un décompte du Dr Niles et d’autres.