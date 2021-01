Est Enfants espion revenir?!

Robert Rodriguez, qui était l’écrivain, le réalisateur et le producteur du Enfants espion films et séries télévisées, se prépare à relancer le Enfants espion franchise, selon Date limite.

Le point de vente rapporte que Skydance Media a opté pour les droits de créer un redémarrage de la série aux côtés de Spyglass Media Group, Rodriguez écrivant et réalisant à nouveau.

Le cinquième film à venir se concentrera sur «les activités d’une famille multiculturelle», par Date limite. Bien sûr, la comédie d’aventure originale a suivi les frères et sœurs Carmen et Juni Cortez. Plus récemment, en 2011, Spy Kids 4-D: tout le temps du monde a joué Jessica Alba, Jeremy Piven et Joël McHale. On ne sait pas qui jouerait dans le prochain film.

Skydance est également derrière Star Trek dans les ténèbres, Grace et Frankie, La vieille garde et le Mission impossible des films.

Quant à Rodriguez, il a participé à une variété de nouveaux projets, y compris la réalisation d’un épisode de Le mandalorien aussi bien que Lady Gaga et Ariana Grandele clip de « Rain on Me ».