Un recycleur de ferraille anglais condamné à 9 mois de prison pour l’effondrement d’un mur en 2016 qui a fait 5 morts

Le propriétaire et le directeur d’une usine anglaise de recyclage de ferraille ont été condamnés lundi à neuf mois de prison pour manquements à la sécurité après l’effondrement d’un mur et la mort de cinq travailleurs migrants en 2016, a annoncé une agence gouvernementale de sécurité au travail.

Wayne Hawkeswood et Graham Woodhouse ont été reconnus coupables par la Crown Court de Birmingham d’avoir enfreint la loi sur la santé et la sécurité au travail, a déclaré le Health and Safety Executive.

Les travailleurs sont morts sur le coup lorsque le mur de 50 tonnes s’est renversé sur eux au début de leur quart de travail chez Hawkeswood Metal Recycling le 7 juillet 2016. Ils ont dû être identifiés par leurs empreintes digitales.

Un souffle de vent aurait pu renverser le mur, a-t-on dit au tribunal. Les enquêteurs ont trouvé d’autres murs instables sur le site, ainsi qu’une formation inadéquate et de mauvais dossiers de sécurité.

« Cinq hommes ont perdu la vie dans les circonstances les plus épouvantables », a déclaré l’inspecteur Amy Kalay après la condamnation. « Leur mort n’aurait pas dû se produire. Ils sont allés travailler pour gagner un salaire, cela leur a coûté la vie. Ces cinq hommes ont été placés dans un environnement de travail fondamentalement dangereux.

Hawkeswood et Woodhouse avaient nié avoir mis en danger la sécurité des travailleurs.

Les travailleurs, tous originaires d’Afrique de l’Ouest, sont venus d’Espagne en Angleterre à la recherche de meilleures opportunités. Quatre étaient originaires de Gambie, un du Sénégal.

Les familles des victimes ont qualifié les échecs industriels de « scandaleux et inexcusables ».

Hawkeswood était propriétaire et directeur général d’Ensco 10101 et de Hawkeswood Metal Recycling. Woodhouse était responsable des opérations quotidiennes des entreprises.

Le recycleur de métaux a été condamné à une amende de 1,25 million de dollars et Ensco à une amende de 750 000 dollars, a indiqué l’agence de sécurité.