Un recruteur du Hamas déclare à CBS News que les actions d’Israël à Gaza alimentent un boom du recrutement en Cisjordanie

Jénine, Cisjordanie — Après plus de quatre mois de guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, et malgré la pression internationale croissante pour limiter l’impact dévastateur sur les civils palestiniens, le Premier ministre Benjamin Netanyahu affirme que l’objectif d’Israël reste le même : détruire le Hamas.

Mais dans l’autre territoire palestinien, la Cisjordanie occupée par Israël, la guerre apparemment sans fin à Gaza a exactement l’effet inverse : elle alimente la rage palestinienne, et cette rage trouve un foyer réceptif chez des milliers de jeunes Palestiniens de plus en plus désenchantés. , et de plus en plus provocant.

De plus en plus de preuves anecdotiques montrent que l’augmentation constante du nombre de morts et la situation humanitaire désastreuse à Gaza érodent le soutien au Hamas dans l’enclave décimée. Mais en Cisjordanie, le nombre de personnes qui dites aux sondeurs leur soutien à l’organisation terroriste désignée par les États-Unis et par Israël a grimpé de 12 % à 42 % depuis que le Hamas a lancé son attaque contre Israël le 7 octobre.

Un terrain fertile pour un recruteur impénitent du Hamas

Un commandant masqué du Hamas qui a accepté de parler avec CBS News dans un lieu tenu secret en Cisjordanie était fier de confirmer qu’il était un homme recherché. Se faisant appeler Abu Abed, il dit avoir rejoint le Hamas il y a neuf ans, alors qu’il n’avait que 16 ans. Depuis, près de la moitié de son temps a été passé dans une prison israélienne, mais il travaille désormais comme recruteur pour le Hamas.

La correspondante de CBS News, Debora Patta, interviewe un recruteur du Hamas qui s’est identifié comme Abu Abed, à Jénine, en Cisjordanie occupée par Israël, à la mi-février 2024. Actualités CBS



Nous lui avons demandé si son travail était devenu plus facile, avec davantage de recrues en Cisjordanie depuis que le Hamas a lancé son attaque terroriste brutale.

“Bien sûr,” dit-il en souriant. “Tout le peuple palestinien est aux côtés du Hamas.”

Le monde a été horrifié devant la sauvagerie de l’attaque du 7 octobre, lorsque des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été massacrés dans leurs maisons et pris en otages, mais Abou Abed l’a décrit avec froideur comme un acte de résistance légitime.

“Nous voyons la mort tous les jours”, a-t-il déclaré. “Israël a perdu, quoi, 1 000 ou 2 000 personnes tuées ? Ce n’est rien.”

Il a repris les mensonges du Hamas selon lesquels aucun civil n’a été tué dans l’attaque, et n’a montré aucun remords non plus pour les plus de 28 000 Palestiniens qui ont été tués à Gaza – selon les propres chiffres des responsables du Hamas – alors que l’armée israélienne riposte aux actions de son groupe.



Nous lui avons demandé directement s’il y avait des regrets pour les souffrances des civils palestiniens, car le Hamas savait sûrement qu’Israël réagirait durement à cette attaque sans précédent.

“Cela ne nous satisfait pas, mais c’est la voie de la lutte armée”, a-t-il déclaré.

Comment Israël peut-il gagner la guerre contre le Hamas ?

Gershon Baskin, négociateur israélien chevronné pour les otages, connaît bien le Hamas. Il a déclaré à CBS News que plus Israël attaquera le Hamas, « plus le Hamas se renforcera ».

Baskin s’est montré sceptique quant à l’objectif militaire déclaré de Netanyahu, affirmant qu’« il n’y a pas d’élimination du Hamas ».

“Israël ne peut pas vaincre le Hamas militairement”, a-t-il déclaré. “La seule façon de vaincre une idée et une idéologie est de proposer une meilleure idée et une meilleure idéologie.”

Selon lui, le plus grand crime du Premier ministre Netanyahu n’était pas échec à empêcher l’attaque du Hamasmais en permettant aux Israéliens de croire que le statu quo était en quelque sorte durable, en soulignant spécifiquement que les Palestiniens vivent sous occupation israélienne en Cisjordanie depuis près de six décennies.

“Il a convaincu le peuple israélien et le monde qu’Israël peut occuper un autre peuple pendant 56 ans et espérer avoir la paix – ou laisser 2,2 millions de personnes dans un territoire comme Gaza avec 80% de pauvreté et espérer avoir le calme”, ​​a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous devez partager cet endroit.”

Baskin a déclaré que les Palestiniens ont grandi depuis longtemps en croyant qu’ils devaient être prêts à mourir pour la cause d’un État palestinien encore inexistant.

“Les Palestiniens doivent apprendre qu’ils peuvent en direct pour la Palestine », a-t-il déclaré. « Cela se produira lorsque la Palestine deviendra une réalité pour eux… Il est temps que les États-Unis, par exemple, reconnaît l’État de Palestine“.

Jusqu’à ce que les Palestiniens voient cet avenir à l’horizon et jusqu’à ce qu’ils aient les mêmes droits que les Israéliens, Baskin pense que la boucle sans fin de violence et de haine se poursuivra.

Nous avons également demandé au recruteur du Hamas, Abu Abed, comment, selon lui, ce conflit vieux de plusieurs décennies allait enfin prendre fin.

“Les meurtres et les souffrances cesseront lorsque les Israéliens quitteront notre territoire”, a-t-il déclaré. “Mais s’ils décident de rester, nous continuerons à nous battre… et si je meurs, quelqu’un d’autre prendra ma place.”

