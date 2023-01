Un recruteur de Google se fait virer alors qu’il interviewait des candidats

Alphabet, la société mère de Google, a licencié 6 % de ses effectifs la semaine dernière. Bon nombre des 12 000 employés licenciés ont partagé leurs expériences sur les réseaux sociaux. L’un de ces professionnels, un recruteur basé à Dublin, a écrit qu’il avait été licencié uniquement suite à la déconnexion de son appel professionnel. Dan Lanigan Ryan, qui embauchait pour Google via Morgan McKinley, a déclaré qu’il s’était rendu compte que son temps avec l’entreprise s’était terminé brusquement lorsqu’il a été exclu du système.

Ryan a annoncé qu’il avait été licencié sur LinkedIn, disant “malheureusement, j’ai été licencié de Google avec plusieurs milliers d’autres vendredi dernier”.

Il a dit que c’était le travail de ses rêves dans une entreprise de rêve. “Je promenais le chien quand mon recruteur m’a appelé pour me dire que j’avais le rôle et j’ai failli étouffer le pauvre chien que je célébrais tant.”

Ryan, qui avait rejoint le géant de la technologie sur une base contractuelle en novembre 2021, y a travaillé pendant 16 mois avant de s’en sortir. “Je ne m’attendais pas à ce que cela se termine aussi brusquement, bloqué hors du système au milieu d’un appel”, a-t-il déclaré, ajoutant que son contrat venait d’être prolongé d’un an et qu’il avait été “transféré à l’équipe de recrutement de Cloud Sales (un domaine qui connaît une croissance massive).” En fait, juste une semaine avant de perdre son emploi, Ryan était en train de discuter d’une augmentation de salaire. “J’ai été pris au dépourvu”, a écrit le professionnel des ressources humaines.

Dans son post sur LinkedIn, il a remercié ses managers et amis de l’entreprise pour leur soutien, affirmant qu’il sera toujours reconnaissant pour les leçons qu’il a apprises et les personnes avec lesquelles il a pu travailler. Il a déclaré à son réseau sur le site Web qu’il était désormais prêt à travailler et a demandé à ceux qui pourraient amplifier le message et l’aider à trouver un emploi.

Google a récemment rejoint la liste des entreprises technologiques qui licencient en grand nombre à la lumière des incertitudes économiques mondiales. Amazon licencie plus de 18 000 employés, tandis que Microsoft en licencie 10 000. Cette restructuration, la réduction des coûts et la réduction des effectifs des entreprises technologiques ont touché environ 2 000 personnes.

