Un recruteur de Google interviewait un candidat lorsqu’il a découvert qu’il avait perdu son emploi

Un homme qui travaillait comme recruteur chez Google a déclaré avoir découvert qu’il avait été limogé par le géant de la technologie au milieu d’une interview vendredi dernier.

Dans un article sur LinkedIn, Dan Lanigan Ryan a déclaré qu’il interviewait un candidat lorsque l’appel a été déconnecté et qu’il a été exclu de son système.

“Malheureusement, j’ai été licencié de Google avec plusieurs milliers d’autres vendredi dernier. Je ne m’attendais pas à ce que cela se termine aussi brusquement, bloqué hors du système au milieu d’un appel”, a lu le message de M. Ryan sur LinkedIn.

L’ancien employé de Google l’a appelé “un travail de rêve avec une entreprise de rêve”.

“Il y a un peu plus d’un an, j’ai décroché un emploi de rêve dans une entreprise de rêve. Je promenais le chien quand mon recruteur m’a appelé pour me dire que j’avais obtenu le poste et j’ai failli étouffer le pauvre toutou que je célébrais tant”, a-t-il écrit.

S’adressant à Business Insider, M. Ryan a déclaré qu’il avait tenté d’accéder au site Web interne de l’entreprise lors de l’appel de vendredi dernier, mais qu’il n’avait pas pu.

Il a déclaré que peu de temps après avoir perdu l’accès au site Web de l’entreprise, son courrier électronique avait également été bloqué.

“J’ai été bloqué de tout. Et puis j’ai vu aux informations environ 15, 20 minutes plus tard que Google annonçait 12 000 licenciements”, a déclaré le Business Insider, cité par Business Insider.



Google a annoncé la semaine dernière qu’il supprimait 12 000 rôles. Bien que les spéculations sur les coupes aient tourbillonné pendant des mois, les licenciements ont néanmoins été un choc pour le système pour certains employés.

Le directeur général Sunder Pichai a souligné que les coupes avaient été faites après un examen attentif. “Nous avons décidé de réduire nos effectifs d’environ 12 000 postes. Nous avons déjà envoyé un e-mail séparé aux employés aux États-Unis qui sont concernés. Dans d’autres pays, ce processus prendra plus de temps en raison des lois et pratiques locales”, a déclaré M. Pichai. dit dans un communiqué.