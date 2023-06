Un recruteur de BlackRock parle de profit de guerre à un journaliste infiltré

Un employé du géant de la gestion d’actifs a été filmé en train de fuir le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe

BlackRock souhaite que le conflit en Ukraine se poursuive le plus longtemps possible car il est «bon pour les affaires», a déclaré un recruteur du géant de la gestion d’actifs à un journaliste infiltré du successeur de Project Veritas, O’Keefe Media Group, dans une vidéo publiée lundi.

« La guerre est vraiment bonne pour les affaires », Serge Varlay, dont le profil LinkedIn supprimé depuis le décrivait comme un recruteur technologique chez BlackRock, a déclaré au journaliste. Il a décrit un scénario dans lequel un investisseur pourrait profiter d’une flambée des prix du blé déclenchée par le bombardement des silos de blé ukrainiens, expliquant « la volatilité crée des opportunités de profit » avant d’éditorialiser, « C’est excitant quand la merde tourne mal, n’est-ce pas? »

« Nous ne voulons pas que le conflit se termine, en tant que pays », Varlay a poursuivi, notant, « Plus cela dure, plus la Russie est faible. »

En savoir plus Armer l’Ukraine, une opportunité de « grande entreprise » – Zelensky

Varlay s’est également vanté du contrôle de son employeur sur le système politique. « Ce n’est pas qui est le président, c’est qui contrôle le portefeuille du président » a-t-il déclaré, précisant qu’il s’agissait « les fonds spéculatifs, BlackRock, les banques » OMS « dirige le monde ».

« Toutes ces institutions financières, elles achètent des politiciens. Vous pouvez prendre cette grosse f *** tonne d’argent et ensuite vous pouvez commencer à acheter des gens « dit-il, expliquant que les sénateurs étaient « Putain de pas cher, tu as 10 000 000, tu peux acheter un sénateur. » Le gouvernement américain a également besoin de BlackRock pour exécuter ses simulations financières, a-t-il déclaré.

Admettre BlackRock « [does] ne veux pas être sur le radar, « Varlay a suggéré que « C’est plus facile de faire les choses quand les gens n’y pensent pas. » Il a semblé brièvement soupçonneux des motivations du journaliste : « tu es comme un journaliste infiltré, » dit-il en se disputant « personnes normales » n’étaient pas intéressés par ses lignes de questionnement – mais ont continué à se vanter de son rôle dans « décider[ing] le destin des gens. »

Après avoir été confronté dans un café new-yorkais au fondateur de Project Veritas, James O’Keefe lui-même, Varley s’est brusquement dirigé vers le poste de police le plus proche. On peut le voir dans une vidéo faisant signe à O’Keefe de le suivre. Après la réunion, Varlay a supprimé son profil LinkedIn, qui est toujours visible dans les résultats des moteurs de recherche pour son nom.

Avec plus de 10 billions de dollars d’actifs sous gestion, BlackRock contrôle des parts importantes de la plupart des grandes sociétés et fonds de pension américains, notamment Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Alphabet, Pfizer, Tesla, Merck, Visa et Mastercard. La société a été sollicitée pour aider le gouvernement américain dans la crise financière de 2008 et la réponse de Covid-19, ce qui en fait la seule société privée en dehors de la Réserve fédérale elle-même à exercer un contrôle direct sur les leviers du système financier américain et à soulever des questions sur les initiés. commerciaux et autres conflits d’intérêts. Plusieurs anciens de BlackRock servent dans l’administration Biden, dont Brian Deese, le chef du Conseil économique national.