Un recours collectif pour le bien-être de l’enfance de 1 milliard de dollars a été déposé au Manitoba

Un recours collectif de 1 milliard de dollars a été déposé devant la Cour du Banc du Roi contre le gouvernement du Manitoba et le procureur général du Canada concernant le système de protection de l’enfance au Manitoba.

La poursuite a été déposée par l’Assemblée des chefs du Manitoba (AMC) et le Bureau du défenseur de la famille des Premières Nations, alléguant que le système a laissé tomber les enfants, leurs familles et leurs Premières Nations.

« Avant la colonisation, il était impensable de soustraire un enfant à sa famille, sa nation, ses terres et sa culture. Le procès est nécessaire pour tenir les gouvernements responsables des dommages qu’ils ont causés pendant des décennies », a déclaré Cornell McLean, le grand chef adjoint de l’AMC.

Cora Morgan est la défenseure des familles des Premières Nations auprès de l’AMC et elle a déclaré que depuis qu’elle a pris ses fonctions il y a sept ans, le message constant qu’elle a entendu est que le système rompt le lien entre la mère et l’enfant.

« Nous travaillons pour réparer les méfaits du système de protection de l’enfance. Nous travaillons pour réunir les familles. Nous avons réussi à réunir ou à empêcher l’arrestation de plus de 4 300 enfants. Cependant, il y a encore plus d’enfants dans le système. Il y a tellement de dégâts qui ont été causés que nous ne pouvons pas les réparer », a déclaré Morgan.

Elle a déclaré que les résultats pour les enfants pris en charge comprennent l’itinérance, l’incarcération et les problèmes de santé mentale, des aspects négatifs auxquels la plupart des Canadiens n’ont pas à faire face.

« Il est très important que nous prenions ces mesures car cela donne enfin une voix à ces jeunes et à ces parents et à nos nations. Parce que nos citoyens les plus vulnérables ont été volés pendant des décennies, sans doute plus de 150 ans, nous avons eu le problème des enfants volés dans ce pays.

Morgan a déclaré qu’en cette ère de réconciliation, il doit y avoir une responsabilité et que les systèmes auraient dû être réparés il y a longtemps, ajoutant qu’aucun autre dommage ne peut être causé.

L’équipe juridique de la poursuite a déclaré qu’il y avait plus de 11 000 enfants dans le système des services à l’enfance et à la famille et que parmi ces enfants, environ 80 % étaient des Premières Nations. Ils ont ajouté que 61 pour cent des enfants de l’autorité du nord et 75 pour cent des enfants de l’autorité du sud étaient pris en charge hors réserve, qui relève de la compétence provinciale.

Cette décision intervient après que le gouvernement fédéral a réglé deux recours collectifs liés au système de protection de l’enfance avec l’Assemblée des Premières Nations qui ont totalisé 20 milliards de dollars.

CTV News Winnipeg a contacté le gouvernement du Manitoba et le procureur général du Canada pour obtenir des commentaires.