JERUSALEM (AP) – Les États-Unis ont vendu la résidence de l’ambassadeur en Israël pour plus de 67 millions de dollars en juillet, selon un bilan officiel israélien de la vente qui jette un nouvel éclairage sur une transaction qui a été enveloppée de secret.

Le département d’État a confirmé la vente en septembre, mais a refusé d’identifier l’acheteur ou de divulguer le prix de vente de l’immense complexe en bord de mer dans la banlieue huppée de Tel Aviv à Herzliya. Mardi, il a déclaré que la vente avait été «ouverte et transparente».

Le journal d’affaires israélien Globes a identifié l’acheteur comme étant le magnat américain des casinos Sheldon Adelson, un fervent partisan du président Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Un représentant d’Adelson a déclaré que le milliardaire n’avait aucun commentaire.

À plus de 67 millions de dollars, elle semble être la résidence individuelle la plus chère jamais vendue en Israël. Des assistants du Congrès ont déclaré à l’Associated Press en septembre que les législateurs de la Chambre et du Sénat cherchaient à savoir si la vente de la résidence était conforme à la réglementation.

La vente a contribué à cimenter la décision controversée de Trump de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem contestée en 2018 et de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël. En vendant la résidence, il serait plus difficile pour les futurs présidents de revenir sur la décision de déplacer l’ambassade. Le président élu Joe Biden a critiqué la décision de déplacer l’ambassade à Jérusalem, mais a déclaré qu’il ne l’annulerait pas.

Israël s’est emparé de Jérusalem-Est lors de la guerre de 1967 et l’a ensuite annexée dans un mouvement non reconnu internationalement. Les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est soit la capitale de leur futur État. Presque tous les pays maintiennent leurs ambassades à Tel Aviv en raison du différend sur Jérusalem-Est.

Les archives publiées lundi par l’administration fiscale israélienne montrent que la vente de la résidence officielle a été conclue le 31 juillet, plusieurs semaines avant que le département d’État ne l’ait reconnu. Le prix de vente est de 230 353 536 shekels israéliens. C’est 67 592 000 $ selon le taux de change officiel de ce jour-là.

En Israël, le prix de vente indiqué par l’administration fiscale correspond presque toujours au prix de vente réel, mais dans des cas exceptionnels – par exemple, lorsqu’un bien est offert à quelqu’un – les deux peuvent différer.

Le 31 août, un mois après la vente, l’ambassade américaine a déclaré dans un communiqué qu ‘«il était logique» de vendre la résidence et a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la vente «se poursuive dans les mois à venir».

Dans un communiqué publié mardi, le département d’État a déclaré que le processus de vente était «ouvert et transparent et comprenait des évaluations et des conseils professionnels pour maximiser la valeur».

« L’acheteur a été sélectionné uniquement sur la base du fait qu’il a soumis l’offre la plus élevée », a-t-il ajouté, sans préciser le nombre d’enchères faites ni identifier les acheteurs potentiels.

Le département d’État avait précédemment déclaré qu’il continuerait à louer la propriété jusqu’au printemps 2021, sans préciser combien il paierait en loyer. Mais mardi, il a déclaré qu’il n’y avait «aucune disposition pour un crédit-bail avec paiement du loyer». Il a déclaré que la clôture aurait lieu dans les mois à venir, après l’achèvement des «tâches administratives et procédurales».

Le bureau immobilier israélien qui a négocié l’accord a renvoyé toutes les questions à l’ambassade américaine.