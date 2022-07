Un record du monde incroyable se heurte à une question : était-ce trop incroyable ?

Mais peut-être parce que sa médaille d’or était la première pour le Nigeria dans tous les cas aux championnats du monde, il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter au scepticisme de Johnson, certains l’accusant de parti pris contre Amusan, un athlète africain qui a battu un record détenu par un Américain.

Après l’avoir brièvement mélangé avec plusieurs critiques en ligne, Johnson a finalement rejeté les accusations de partialité en écrivant : « En tant que commentateur, mon travail consiste à commenter. En interrogeant les temps de 28 athlètes (et non 1 athlète) en me demandant si le système de chronométrage fonctionnait mal, j’ai été agressé, accusé de racisme, et de remettre en cause le talent d’un athlète que je respecte et que je prédisais gagner. Inacceptable. Je passe à autre chose.