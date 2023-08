Un record de 17 600 livres de cocaïne saisi aux Pays-Bas

Les douaniers néerlandais ont saisi 17 600 livres de cocaïne cachées dans des caisses de bananes – le plus gros transport jamais collecté dans le port de Rotterdam, ont annoncé jeudi les autorités.

Des chiens ont reniflé la cocaïne à l’intérieur de 12 palettes de bananes et les douaniers ont scanné le conteneur pour confirmer la présence de drogue le 13 juillet. Les agents ont pu retirer la cocaïne des palettes, ont déclaré les autorités, mais n’ont pas divulgué l’information au public en raison de l’enquête entourant l’expédition.

La drogue a été expédiée d’Équateur via Panama à Rotterdam et vaut environ 660 millions de dollars, a indiqué le bureau du procureur de Rotterdam dans un communiqué.

Rotterdam est le plus grand port en Europe et au cours des six premiers mois de 2023, plus de 220 millions de tonnes ont été traitées via ses terminaux, selon les statistiques tenues par le port. Au cours des dernières années, le port de Rotterdam a connu des difficultés car le crime organisé a fait passer de la cocaïne et des drogues en contrebande en quantités massives.

Depuis 2017, des quantités record de cocaïne ont été saisies en Europe – notamment dans les ports néerlandais, belges et espagnols, selon les statistiques analysé par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Les ports de ces pays représentent plus de 70% de la cocaïne saisie en Europe, et la corruption, en particulier sur les routes maritimes, a été identifiée comme une menace clé, selon le centre.

En février, les ports maritimes de Rotterdam et d’Anvers et cinq compagnies maritimes multinationales ont annoncé qu’ils mettaient en place des conteneurs intelligents, avec des capacités d’alarme, et un contrôle renforcé des employés dans le but de réduire la contrebande. Les deux pays allaient également échanger des informations et développer «des normes de sécurité internationales pour lutter contre la criminalité et le trafic mondial de drogue».

« Les saisies record dans les ports de Rotterdam et d’Anvers illustrent l’ampleur du problème du trafic de drogue dans les deux pays », Prestations et douanes néerlandaises Secrétaire d’État Aukje De Vries dit dans un communiqué. Il a déclaré que les deux pays travaillaient en étroite collaboration pour « obtenir et étudier des images radiographiques d’Amérique latine ».

En 2022, les Pays-Bas annoncé il dépenserait plus de 30 millions de dollars pour lutter contre le trafic de drogue. Le financement servira également à embaucher des douaniers pour travailler avec les douaniers dans les pays de transit, principalement en Amérique latine. Les douaniers néerlandais verront et analyseront les scans des conteneurs dans le but d’identifier les sources de drogue.

Plus de CBS News