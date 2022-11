Un record de 100 milliards de dollars a été versé en prestations d’assurance-vie l’année dernière

Les assureurs-vie américains ont versé un montant record de 100 milliards de dollars de prestations en 2021, selon de nouvelles données publiées lundi par l’American Council of Life Insurers.

C’est un saut de près de 11 % de 2020, qui a représenté la plus forte augmentation d’une année sur l’autre (15,4 %) depuis la pandémie de grippe de 1918.

“Pour la deuxième année consécutive, les paiements de prestations d’assurance-vie ont augmenté de pourcentages à deux chiffres”, a déclaré Andrew Melnyk, vice-président de l’ACLI, recherche et économiste en chef.

Les données de l’ACLI ne détaillent pas les causes de décès des assurés d’assurance-vie. Mais l’augmentation record des paiements peut être en partie due à Covid-19, qui a été associé à 460 513 décès aux États-Unis en 2021, ce qui en fait la troisième cause de décès aux États-Unis l’année dernière, selon les Centers for Disease Control.

La souscription de couvertures d’assurance-vie en 2021 a également augmenté, avec près de 46 millions de contrats vendus, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à 2020, bien que la la couverture totale en dollars de ces polices nouvellement achetées a chuté de 1,3 % pour atteindre 3,3 billions de dollars. La taille moyenne d’une nouvelle police individuelle achetée l’année dernière était de 189 830 $, selon les données de l’ACLI.

Lorsqu’un soutien de famille décède, l’assurance-vie peut grandement contribuer à atténuer tout stress financier immédiat que pourraient subir leur conjoint et leurs enfants. Et selon le montant d’assurance qu’un titulaire de police achète, cela peut également réduire les futurs soucis financiers de la famille, tels que la façon de payer les études d’un enfant ou de rembourser une hypothèque.

De nombreuses personnes ont une couverture d’assurance-vie fournie par leur employeur. Ces polices promettent de verser à vos bénéficiaires soit un montant forfaitaire, soit un multiple de votre salaire à votre décès.

Mais cette couverture gratuite, bien qu’utile, est généralement insuffisante pour couvrir les besoins de vos survivants, en particulier lorsque vous avez de jeunes enfants. C’est parce que vous aurez besoin de cet argent pour couvrir les dépenses chaque année jusqu’à ce que vos personnes à charge n’aient plus besoin de soutien.

Par ailleurs, les données de l’ACLI ont également montré qu’en 2021, les versements de rentes, qui vont le plus souvent aux retraités, ont atteint un niveau record, les assureurs versant 97,7 milliards de dollars aux titulaires de rentes.

– Deidre McPhillips de CNN a contribué à ce rapport