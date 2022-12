Un record d’audience regarde le match Angleterre-France à la télévision britannique

L’audience record a été la plus importante du tournoi et a enregistré le pic le plus élevé sur tous les canaux, éclipsant la finale de l’Euro de l’an dernier entre l’Angleterre et l’Italie.

C’était également le meilleur samedi soir d’ITV en termes d’audience record depuis l’introduction du nouveau système de classement en 2002.

Les chiffres ont révélé plus tard qu’il y avait 30 millions de flux sur ITV, ce qui était encore une fois le meilleur jamais enregistré pour le Hub ou ITVX.

Une audience moyenne de 20,4 millions de personnes a regardé la rencontre avec une moyenne de 15,8 millions de personnes regardant la couverture en direct et exclusive. Plus de 23 millions de personnes ont regardé le moment déchirant de l’Angleterre alors que Harry Kane a raté son penalty pour égaliser le match.

Le service de streaming relève du défi

La rencontre avec la France a également été un énorme test pour ITVX, le nouveau remplacement de streaming d’ITV pour ITV Hub qui avait auparavant exaspéré les fans avec des problèmes techniques et des échecs plus tôt dans le tournoi.

ITV avait précédemment annoncé qu’elle promettait un nouveau service qui éviterait le gel des écrans lors du visionnage de matchs en direct.

Auparavant, il y avait également des plaintes sur les réseaux sociaux selon lesquelles les téléspectateurs ne pouvaient pas accéder aux matchs via ITVX car leurs téléviseurs n’avaient pas été mis à jour avec la nouvelle application.

Cependant, les nouveaux services de streaming ont connu une journée réussie avec 15,3 millions de streams de l’Angleterre contre la France, tandis que la superbe surprise 1-0 du Maroc contre le Portugal a été diffusée plus de 8,2 millions de fois.

La France a subi le coup de foudre d’Aurélien Tchouameni à la 17e minute avant qu’Harry Kane ne rétablisse la parité avec son tir au but à la 54e minute.

La tête d’Olivier Giroud à 12 minutes de la fin a finalement été le vainqueur alors que Kane a skié sa pénalité à six minutes de la fin.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua