Un reclassement massif du Long-Covid

Au cours de la semaine dernière, le Dr Al-Aly a parlé avec la SSA et a pu conclure avec eux que le Long-Covid doit être classé comme une maladie chronique a parlé avec la SSA et a pu conclure avec eux que le Long-Covid doit être classé comme une maladie chronique. C’est énorme pour ceux comme moi qui ont survécu à une infection au Covid, mais qui souffrent de complications à long terme. Bien que le médecin ait déclaré que lui et le milieu médical en apprennent encore davantage sur les effets à long terme et les traitements possibles, cela constituera un nouveau facteur pour toute personne demandant une invalidité (ou faisant appel comme moi) en raison de son incapacité à travailler ou à même faire beaucoup de choses à la maison en raison de la fatigue ou des problèmes cardiaques induits (ou d’autres choses telles que des complications pulmonaires).

La raison pour laquelle j’ai dû publier ceci, c’est parce qu’un ami m’a lié à ce fil Twitter/X, sachant ce que je vis depuis plus d’un an. J’ai été infecté par le virus en travaillant à l’aéroport d’Orlando en 2023 et j’ai eu des problèmes qui nécessitent au moins d’être sous bêtabloquants (arythmies, bradycardie et incapacité de me tenir debout en raison de quantités dangereuses de désorientation due à des palpitations cardiaques associées).

Si quelqu’un ici sur DKos est aux prises avec un long covid et demande une invalidité/fait appel d’un refus, ou connaît d’autres personnes qui en sont atteintes, assurez-vous que vos infections sont documentées, ainsi que TOUTES les visites médicales liées aux symptômes post-infection. Cela ne mettra peut-être pas fin aux souffrances, mais le fait de savoir que cette maladie est classée comme maladie chronique par la SSA donne un peu d’espoir à ceux qui ne peuvent plus travailler à cause de cela.