Un récidiviste arrêté à Kelowna quelques heures seulement après la date d’audience précédente

Un récidiviste est de retour en détention après une introduction par effraction.

Le mercredi 24 mai vers 20 h, la GRC de Kelowna est intervenue lors d’une introduction par effraction dans un magasin de détail qui s’est produite dans le pâté de maisons 1200 de Cannery Lane. Le suspect a défoncé la porte d’entrée et s’est enfui avec quelques objets.

Avant l’arrivée de la police, les employés ont reconnu le suspect sur une caméra de vidéosurveillance en direct et ont pu distinguer l’emplacement et voir les objets qu’ils ont volés. Les employés ont indiqué à la police où se trouvait le suspect, où il avait été attrapé et arrêté et où les objets volés avaient été récupérés.

Le suspect, Justin Wayne Collins (46 ans) est connu de la police et de nouveau en garde à vue après avoir été accusé d’introduction par effraction. Il doit comparaître devant le tribunal le lundi 29 mai.

Ce crime a été commis quelques heures seulement après une date d’audience au cours de laquelle il traitait d’accusations de vol et de méfait et d’autres incidents survenus les 22 et 23 mai.

« Justin Collins est un excellent exemple de récidiviste qui a montré qu’il ne veut tout simplement pas cesser de commettre des crimes et de victimiser nos entreprises et le centre-ville », a déclaré le cap. Michel Gauthier. « Une collaboration entre des propriétaires d’entreprise à l’écoute, la police et le service des poursuites de la Colombie-Britannique a permis à cet individu de rester en détention pendant le week-end tout en demandant une détention supplémentaire. »

