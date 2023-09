Un réchauffement climatique extrême pourrait éventuellement anéantir l’humanité, préviennent les premiers modèles climatiques de superordinateurs | Actualités scientifiques et technologiques

Un réchauffement climatique extrême éliminera probablement tous les mammifères, y compris les humains, de la surface de la Terre d’ici 250 millions d’années, selon une nouvelle étude scientifique.

Les températures pourraient atteindre 70°C (158F) et transformer la planète en un « environnement hostile dépourvu de nourriture et d’eau », préviennent les recherches.

La planète se réchaufferait à un point tel que de nombreux mammifères seraient incapables de survivre et les continents de la Terre fusionneraient pour former un supercontinent chaud, sec et inhabitable.

Les projections apocalyptiques proviennent du tout premier superordinateur climat des modèles.

Ils suggèrent que le soleil deviendrait plus brillant, avec des mouvements tectoniques libérant d’énormes quantités de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air à travers les éruptions volcaniques.

La Terre deviendrait si chaude que seulement 8 à 16 % du supercontinent projeté serait habitable.

Les mammifères, y compris les humains, sont mieux adaptés au froid et sont moins capables de faire face aux extrême chaleur.

« Les humains expireraient »

L’auteur principal de l’étude, le Dr Alexander Farnsworth de l’Université de Bristol, a déclaré : « Le supercontinent nouvellement émergé créerait effectivement un triple coup dur, comprenant l’effet de continentalité, un soleil plus chaud et plus de CO2 dans l’atmosphère, d’une chaleur croissante sur une grande partie de la planète. .

« Le résultat est un environnement essentiellement hostile, dépourvu de sources de nourriture et d’eau pour les mammifères.

« Des températures généralisées comprises entre 40°C et 50°C, et des extrêmes quotidiens encore plus élevés, aggravés par des niveaux d’humidité élevés, finiraient par sceller notre sort.

« Les humains – ainsi que de nombreuses autres espèces – expireraient en raison de leur incapacité à évacuer cette chaleur par la sueur, refroidissant ainsi leur corps. »

Les auteurs de l’étude estiment que les niveaux de CO2 pourraient passer d’environ 400 parties par million (ppm) aujourd’hui à plus de 600 ppm au moment de la formation du supercontinent appelé Pangea Ultima.

Cela suppose toutefois que les humains arrêtent de brûler des combustibles fossiles – « sinon, nous connaîtrons ces chiffres bien plus tôt », a prévenu le professeur Benjamin Mills, qui a calculé les projections futures de CO2 pour l’étude.

« Il est crucial d’atteindre le zéro net »

La recherche, menée par une équipe internationale de scientifiques, a été publiée dans la revue Nature Geoscience.

Le co-auteur, le Dr Eunice Lo, de l’Université de Bristol, a déclaré : « Il est d’une importance vitale de ne pas perdre de vue notre situation actuelle. crise climatiquequi est le résultat des émissions humaines de gaz à effet de serre.

« Alors que l’on prédit une planète inhabitable d’ici 250 millions d’années, nous connaissons déjà aujourd’hui des chaleurs extrêmes préjudiciables à la santé humaine.

« C’est pourquoi il est crucial d’atteindre zéro net émissions dès que possible. »

« Un avenir lointain semble très sombre »

L’équipe de recherche a simulé les tendances de la température, du vent, de la pluie et de l’humidité pour Pangea Ultima et a utilisé des modèles de mouvement des plaques tectoniques, de chimie océanique et de biologie pour estimer les futurs niveaux de CO2.

Le Dr Farnsworth a ajouté : « Les perspectives dans un avenir lointain semblent très sombres.

« Les niveaux de dioxyde de carbone pourraient être le double des niveaux actuels.

« Avec le soleil qui devrait également émettre environ 2,5 % de rayonnement en plus et le supercontinent étant situé principalement dans les tropiques chauds et humides, une grande partie de la planète pourrait être confrontée à des températures comprises entre 40°C et 70°C.

« Ce travail souligne également qu’un monde situé dans la zone dite habitable d’un système solaire n’est peut-être pas le plus hospitalier pour les humains, selon que les continents sont dispersés, comme c’est le cas aujourd’hui, ou dans un grand supercontinent. »