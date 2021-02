Un réalisateur revient dans la maison qu’il avait envie de quitter

En 2018, environ une décennie après son premier long métrage, le drame rwandais «Munyurangabo», ouvert aux critiques élogieuses à Cannes, Lee Isaac Chung était si proche d’abandonner la vie capricieuse d’un cinéaste indépendant pour la vie vraisemblablement plus confortable d’un professeur de cinéma. . «J’avais 40 ans et j’ai réalisé que je devais simplement passer à autre chose dans la vie et faire quelque chose de pratique», a-t-il déclaré. Chung avait déjà pris un poste d’enseignement de l’écriture de scénario sur le campus sud-coréen de l’Université de l’Utah à Incheon, mais il sentait qu’il avait un dernier scénario en lui. «J’ai essayé de mettre tout ce que je pouvais dans ce scénario», a-t-il déclaré. Ce soi-disant dernier hourra est devenu «Minari», une histoire de passage à l’âge adulte inspirée par les expériences de Chung en grandissant le fils d’immigrants coréen-américains dans l’Arkansas rural au cours des années 1980. Dans le film, Steven Yeun («The Walking Dead») et l’actrice sud-coréenne Yeri Han jouent un couple d’immigrants qui, comme les propres parents de Chung, ont déménagé en Arkansas pour poursuivre le rêve étoilé du mari de gérer sa propre ferme maraîchère; les problèmes d’irrigation, les conflits conjugaux et grand-mère, nouvellement arrivée de Corée, suivent bientôt. Après avoir tourné des films au Rwanda, en Caroline du Nord et à New York, Chung a peut-être remporté son plus grand succès à ce jour en retournant dans le mobile home de sa jeunesse (14 pieds de diamètre dans le film). «Nous rêvions de la double largeur», a-t-il déclaré.

Depuis la première du film à Sundance l’année dernière, où il a remporté le grand jury et les prix du public du meilleur drame américain, «Minari» a suscité des critiques élogieuses et le buzz aux Oscars. Quant à Chung, il écrit deux autres scripts de fonctionnalités.

Un après-midi récent, Chung, maintenant âgé de 42 ans, a parlé par vidéo de sa maison du sud de Pasadena, en Californie, à propos de son enfance dans l’Arkansas, de son improbable route vers l’école de cinéma et de la naissance du «Minari» semi-autobiographique. Chung est né à Denver et a déménagé en Arkansas à l’âge de 2 ans. Sa ville natale, Lincoln, était tout aussi petite dans la vraie vie qu’il apparaît dans son film. Il n’y avait pas de feux de signalisation, «quelques endroits où vous pourriez manger des hamburgers» et un seul coin-chat de l’école K-12 de la maison du maire. «C’était une dame plus âgée, et elle s’asseyait sur le porche et nous regardait tous», a-t-il dit. Pour le plaisir, les adolescents ont parcouru 30 miles jusqu’à Fayetteville pour se détendre au parking Walmart. «Lincoln était une ville endormie», admit-il. Chung était un bon élève qui aimait écrire mais qui s’est rendu compte qu’il était un «écrivain terrible» quand il est entré à Yale, où il s’est retrouvé éclipsé par d’autres étudiants qui étaient allés dans des écoles privées et avaient grandi sur les côtes. «J’ai toujours eu l’impression d’entrer dans cette école parce qu’ils atteignaient un certain quota de l’Arkansas», a-t-il déclaré.