Un réalisateur irano-canadien empêché de quitter Téhéran pour assister au festival du film de Londres – Kelowna Capital News

Un réalisateur irano-canadien dit qu’il n’a pas pu assister à un festival du film à Londres vendredi, les autorités iraniennes ayant empêché son départ.

Le réalisateur Mani Haghighi a déclaré dans une vidéo Instagram qu’il ne pouvait pas assister à la projection de son film au Festival du film de Londres parce que les autorités iraniennes l’ont empêché de monter à bord de son vol à Téhéran et ont ensuite confisqué son passeport.

Le British Film Institute a déclaré dans un communiqué que Haghighi devait présenter son film “Subtraction”, qui a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto le mois dernier.

Lors de la promotion du film, Haghighi a déclaré à Variety que son identité irano-canadienne était importante pour lui. Haghighi a fréquenté l’école en Ontario et au Québec, et il a déclaré à la publication de divertissement qu’il avait toujours des amis proches au Canada.

Le critique musical canadien, Carl Wilson, a déclaré qu’il était allé à l’Université McGill avec Haghighi à la fin des années 1980 et qu’il était ami avec le réalisateur depuis, fournissant même une aide éditoriale sur certains sous-titres anglais pour “Subtraction”.

Haghighi est ensuite allé étudier en Ontario et est devenu citoyen canadien dans les années 1990, a déclaré Wilson.

Dans son message vidéo, Haghighi a déclaré qu’il n’avait reçu aucune explication raisonnable de la part des autorités pour la confiscation de son passeport.

Deux semaines plus tôt, Haghighi avait publié une vidéo critiquant la loi iranienne obligatoire sur le hijab et la récente répression des jeunes manifestants.

La colère du public en Iran s’est aggravée autour de la mort le mois dernier de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été détenue par la police des mœurs du pays, a déclaré un groupe de défense. La mort d’Amini a conduit à une série de manifestations contre le gouvernement, certaines au cours desquelles des filles et des femmes retirent leur foulard obligatoire dans la rue en signe de solidarité.

Alors que le mouvement entrait dans sa cinquième semaine, au moins 233 manifestants ont été tués ⁠— 32 parmi les morts avaient moins de 18 ans, selon l’observateur des droits humains HRANA basé aux États-Unis.

Haghighi a déclaré qu’il pensait que les autorités l’avaient retenu à Téhéran pour le surveiller et empêcher le réalisateur de s’exprimer.

“Le fait même que je vous parle dans cette vidéo en ce moment sape ce plan”, a déclaré Haghighi.

Malgré l’impossibilité d’assister au festival à Londres ou de quitter l’Iran, Haghighi a déclaré dans une vidéo qu’il est honoré de témoigner de l’histoire en Iran et qu’il préférerait être à Téhéran que n’importe où ailleurs dans le monde.

“Être ici à Téhéran en ce moment est l’une des plus grandes joies de ma vie”, a déclaré Haghighi dans une vidéo. “Si c’est une punition pour ce que j’ai fait, alors par tous les moyens, faites-le.”

Le London Film Festival a déclaré qu’il soutenait Haghighi et tous les cinéastes dans leur liberté de présenter leurs films dans le monde entier.

Affaires mondiales Canada a déclaré qu’il était au courant “des rapports d’un citoyen canadien en Iran” et que les responsables étaient prêts à fournir une assistance consulaire, mais ne divulgueraient plus d’informations invoquant des problèmes de confidentialité.

La porte-parole Patricia Skinner a également déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que les citoyens canadiens devraient éviter tout voyage en Iran en raison de la situation de sécurité instable.

Le Canada est solidaire des femmes et des autres manifestants en Iran et demande au régime iranien d’écouter les préoccupations de ses citoyens et de protéger leur droit de manifester pacifiquement, a déclaré Skinner.

Haghighi n’a pas pu être joint pour commenter.

