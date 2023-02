Un réalisateur iranien primé libéré sous caution 2 jours après avoir entamé une grève de la faim

Le célèbre réalisateur iranien Jafar Panahi a été libéré sous caution vendredi, deux jours après avoir entamé une grève de la faim pour protester contre son emprisonnement l’été dernier, ont déclaré ses partisans.

Panahi a été arrêté en juillet dernier puis condamné à six ans de prison pour propagande contre le gouvernement, une peine datant de 2011 qui n’avait jamais été appliquée.

Il fait partie d’un certain nombre d’artistes iraniens, de personnalités sportives et d’autres célébrités qui ont été arrêtés après s’être prononcés contre la théocratie. Ces arrestations sont devenues plus fréquentes depuis que des manifestations nationales ont éclaté en septembre à la suite de la mort d’une jeune femme en garde à vue.

Panahi, 62 ans, avait continué à faire des films primés pendant plus d’une décennie malgré l’interdiction légale de voyager et de faire des films. Son dernier film, “No Bears”, a été largement salué en septembre alors qu’il était derrière les barreaux, une semaine avant que les manifestations n’éclatent.

Yusef Moulai, l’avocat de Panahi, a confirmé qu’il avait été libéré sous caution et qu’il était rentré chez lui. Il a dit que Panahi était en bonne santé après deux jours sans nourriture. Il a refusé de fournir de plus amples informations.

L’agence de presse semi-officielle ISNA a déclaré que plusieurs artistes l’avaient accueilli à sa sortie de la tristement célèbre prison d’Evin, dans la capitale, Téhéran.

LE RÉALISATEUR IRANIEN ARRÊTÉ L’ÉTÉ DERNIER FAIT UNE GRÈVE DE LA FAIM EN PRISON

Panahi avait publié une déclaration plus tôt cette semaine disant qu’il refuserait de la nourriture ou des médicaments à partir de mercredi “pour protester contre le comportement extra-légal et inhumain de l’appareil judiciaire et de sécurité”.

Il a été arrêté en juillet alors qu’il s’était rendu au parquet de Téhéran pour s’enquérir de l’arrestation de deux autres cinéastes iraniens. Un juge a par la suite décidé qu’il devait purger la peine précédente.

Dans “No Bears”, il joue une version romancée de lui-même tout en réalisant un film le long de la frontière irano-turque. Le New York Times et l’Associated Press l’ont nommé l’un des 10 meilleurs films de l’année, et le critique de cinéma Justin Chang du Los Angeles Times l’a qualifié de meilleur film de 2022.

LE RÉALISATEUR PAUL HAGGIS DIRIGE UN PACK DE STARS HOLLYWOODIENNES POUR PROTESTER CONTRE L’EMPRISONNEMENT DU CINÉASTE IRANIEN JAFAR PANAHI

Les manifestations ont éclaté après que Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans, est décédée alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict du pays. Les manifestations se sont rapidement transformées en appels au renversement des religieux au pouvoir en Iran, un défi majeur à leur règne de quatre décennies.

Au moins 527 manifestants ont été tués et plus de 19 500 personnes ont été détenues depuis le début des manifestations, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas publié de chiffres officiels sur les décès ou les arrestations.

Plusieurs cinéastes et autres artistes iraniens de premier plan ont exprimé leur soutien aux manifestations et critiqué la violente répression de la dissidence. Des groupes de défense des droits affirment que les autorités ont utilisé des balles réelles, des tirs d’oiseaux et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Iran a exécuté quatre hommes pour des accusations liées aux manifestations, et des groupes de défense des droits affirment qu’au moins 16 autres ont été condamnés à mort lors d’audiences à huis clos.

Taraneh Alidoosti, la star de 38 ans du film “The Salesman” d’Asghar Farhadi, oscarisé en 2016, a été arrêtée en décembre après s’être rendue sur les réseaux sociaux pour critiquer la répression des manifestations. Elle a été libérée trois semaines plus tard sous caution.