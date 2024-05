Un réalisateur iranien en exil montre une famille conservatrice divisée par des manifestations dans un mélodrame sincère et politiquement enflammé – Festival de Cannes

Photos de chemin de course

Femme, vie, liberté. A bas la théocratie ! Les slogans scandés dans les rues sanglantes de Téhéran au cours de l’année écoulée résonnent La graine de la figue sacréela longue et sincère histoire de Mohammad Rasoulof sur une famille iranienne qui commence à se déchirer lorsque les deux filles d’Iman apprennent ce qu’il fait réellement au bureau.

« Savez-vous que votre père signe des centaines d’arrêts de mort chaque jour ? » crie un jeune homme aux filles une semaine plus tard, lorsqu’il est reconnu dans une épicerie isolée en bordure de route. À ce stade, tout le monde sait ce que fait Iman (Missagh Zare) au bureau ; son nom et son adresse sont publiés sur Internet par des dissidents. Iman semblait être un homme aux manières douces lorsqu’il a été présenté pour la première fois, mais maintenant ces voyous libéraux s’en prennent à lui. Un homme doit agir. Un homme doit protéger sa famille.

Rasoulof a fait appel à tous les genres possibles au service de son sujet, qui consiste essentiellement en une condamnation soutenue du régime meurtrier au pouvoir en Iran. À juste titre, le motif central de l’histoire est une arme à feu. Dans la première minute du film, on voit une demi-douzaine de balles se déverser au ralenti sur une table, un gros plan d’un revolver sur un siège de voiture et une vue lointaine d’une voiture circulant la nuit sur une route de montagne. Tous les éléments sont en place pour un thriller classique, mais le terrain change ; nous voici désormais dans l’atmosphère un peu étouffante de la maison d’Iman. Quand Iman montre à sa femme Najmeh l’arme que le tribunal révolutionnaire lui a donnée pour se protéger, elle ne veut pas y toucher. Elle le reconnaît immédiatement comme un intrus.

EN RELATION: Festival de Cannes 2024 : toutes les critiques de films de Deadline

EN RAPPORT: Les lauréats de la Palme d’Or du Festival de Cannes au fil des années : une galerie de photos

Najmeh (Soheila Golestani) est la douce exécutante de son régime domestique, une vraie croyante, toujours prête à boire du thé et des analgésiques – même au milieu de la nuit, comme une houri attentive – mais apparemment incapable d’imaginer ce qu’implique le travail de son mari. Alors que les émeutes s’intensifient et que les tribunaux sont remplis de manifestants attendant d’être interrogés, fouettés et parfois exécutés, elle veut savoir pourquoi il ne peut pas être à la maison pour le dîner. Dans le même temps, Najmeh est déterminée à ce que ses filles – Rezvan (Mahsa Rostami) est à l’université, la fougueuse Sana (Setareh Maleki) soit toujours à l’école – soient irréprochables moralement, compte tenu de la position de leur père. Ils doivent respecter le hijab ; ils doivent se débarrasser des amis douteux. Pendant ce temps, dans la chambre commune des filles, une révolution est en marche.

Lorsque l’arme disparaît de sa table de chevet, Rezvan devient le principal suspect. Iman est déterminé à le retrouver, mais il est encore plus déterminé à forcer ses filles à dire la vérité. Il peut voir qu’il les perd à cause des mensonges crasseux racontés sur TikTok. Son travail est presque insupportable ; il veut être respecté pour ce qu’il fait. Il les fait asseoir devant leur caméra personnelle, enregistreur de tant de moments heureux du passé, pour exiger leurs témoignages. Ils ne disent rien. Peut-être qu’un interrogateur professionnel réussira à obtenir leurs aveux. Comment tout s’est-il si mal passé ?

EN RAPPORT: Festival de Cannes Photos

Alors qu’Iman devient de plus en plus fou et que la perte de l’arme se profile de plus en plus grande, le film de Rasoulof glisse lourdement vers le mélodrame ; il y a des moments si vertigineux qu’ils en deviennent risibles. Cependant, le pouvoir incontestable de la monnaie immédiate permet de surmonter cet excès – c’est une nouveauté ; c’est maintenant – et l’engagement collectif impressionnant des acteurs et de l’équipe. Il est remarquable que ce film ait été réalisé, étant donné que Rasoulof était encore en train de tourner lorsque sa condamnation pour avoir travaillé contre la dictature théocratique iranienne a été confirmée, le condamnant à huit ans de prison. Depuis, il a fui le pays.

Compte tenu de cela, il semble ennuyeux de suggérer qu’il aurait pu accorder plus d’attention à la réduction de son film, même si ses épisodes empilés de patriarcat devenu fou commencent à sembler aussi inépuisables que la réserve d’histoires de Shéhérazade au coucher. Ce qui est important, c’est que tous ceux qui restent en Iran sont en danger, mais ils l’ont quand même fait. Cette tension insuffle au récit une puissance et une énergie particulière et palpable, reflétées dans une suite de performances exceptionnelles.

C’est également une montagne russe agréable, même dans ses séquences les plus OTT, alors que nous anticipons ce qui pourrait se produire lors du prochain tour de la bataille générationnelle et idéologique de cette famille. La figue sacrée du titre, comme l’explique un court prologue, est un arbre qui se sème sur d’autres arbres, envoyant des racines dans l’air et finissant par envelopper et tuer l’arbre hôte pour devenir son moi sacré. Les jeunes femmes comme Rezvan et Sana gagneront la lutte, c’est clair. Ils y poseront leurs racines et hériteront de la terre.

​Titre: La graine de la figue sacrée

Festival: Cannes (Compétition)

Réalisateur-scénariste : Mohammed Rasoulof

Distributeur: Néon (Amérique du Nord)

Casting: Missagh Zare, Soheila Golestani, Mahsa Rostami, Setareh Maleki

Durée de fonctionnement : 2 h 48 min