Un réalisateur intente un procès pour une histoire sur Megalopolis

Un différend sur le fait de savoir si Francis Ford Coppola a fait preuve d’un comportement non professionnel Mégalopole La situation s’intensifie, avec de multiples parties déposant des poursuites croisées.

Mercredi, Coppola a intenté un procès Variété pour diffamation. Il a nié les allégations selon lesquelles aucun des freins et contrepoids traditionnels n’était en place pour se protéger contre le harcèlement sexuel et a accusé la publication d’avoir falsifié les déclarations. Cela fait suite au dépôt d’une plainte par l’un des figurants lundi détaillant les allégations de harcèlement sexuel contre le réalisateur.

Les poursuites ont été déposées auprès de Mégalopole devrait sortir dans environ deux semaines.

Dans une déclaration, Variétédont la société mère possède également Le Hollywood Reportera déclaré : « Bien que nous ne fassions aucun commentaire sur les litiges en cours, nous soutenons nos journalistes. »

Variété signalé en juillet, Coppola « semblait agir en toute impunité sur le plateau » suite à un article précédent de Le Gardien que revendiqué Il a « essayé d’embrasser certaines des figurantes seins nus et légèrement vêtues ». Le journal, citant deux sources, a rapporté que son comportement était « non professionnel » et que le réalisateur « n’arrêtait pas de sauter pour serrer dans ses bras et embrasser plusieurs femmes, s’insérant souvent par inadvertance dans la prise de vue et la ruinant ». Coppola a ensuite exigé une correction et une rétractation de la part de Variétéqui a refusé de le faire, selon la plainte.

Dans sa plainte, Coppola a affirmé que la vidéo jointe à l’article, dans laquelle il était censé essayer d’embrasser certaines figurantes, n’avait en réalité pas eu lieu. Il a également nié les allégations selon lesquelles la production ne disposait pas d’un service des ressources humaines pour gérer les plaintes pour harcèlement sexuel.

De plus, le réalisateur a contesté les allégations selon lesquelles il aurait ruiné des scènes en s’insérant dans certains plans.

« En réalité, quatre caméras filmaient la scène mentionnée ci-dessus et trois d’entre elles étaient mobiles, l’équipe changeant souvent de position », indique la plainte. « Par conséquent, en raison des angles de caméra multiples, à différents moments, des membres de l’équipe et Coppola étaient présents dans certaines prises de vue. C’était prévu et inévitable. C’est l’une des raisons pour lesquelles les prises de vue sont montées. »

Pour la production, les acteurs et les membres de l’équipe ont signé un accord de confidentialité, qui, selon la plainte, était destiné à « assurer la discrétion et la confidentialité » et « éviter toute interférence ou implication extérieure ». Coppola, qui réclame au moins 15 millions de dollars, a fait valoir que Variété aurait dû savoir que ses sources n’étaient pas « fiables » car elles avaient signé un accord de non-divulgation, qu’elles ont violé.

Coppola dans une déclaration appelée Variétés « Les reportages sont faux, imprudents et irresponsables », a-t-il ajouté. « Aucune publication, surtout un média traditionnel de l’industrie, ne devrait être autorisée à utiliser des vidéos clandestines et des sources anonymes à la poursuite de son propre gain financier. »

Le déni du réalisateur des rapports faisant état d’un comportement non professionnel se heurte à une plainte déposée par Lauren Pagone, figurante lors des scènes litigieuses en boîte de nuit, devant un tribunal de l’État de Géorgie.

Dans sa plainte, Pagone a affirmé que Coppola l’avait embrassée et touchée sans son consentement, alors qu’on lui avait dit qu’il n’y aurait aucun contenu sexuel dans les prises de vue. Elle a déclaré qu’aucun coordinateur d’intimité n’avait été désigné pour la scène avec qui elle aurait pu discuter de ses inquiétudes. La plainte contenait des accusations de coups et blessures, d’agression et de négligence dans la prévention du harcèlement sexuel, entre autres.

En juin, Lionsgate a révélé qu’il allait proposer aux cinémas américains le film de Coppola, d’un coût de 120 millions de dollars. Le studio n’a pas financé les frais de marketing, le réalisateur ayant payé la facture.