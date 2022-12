Les Serbes locaux qui ont érigé des barrages routiers dans le nord du Kosovo défendent leur existence même, et toute personne ayant le sens de la décence devrait soutenir cela, a déclaré mardi le cinéaste primé Emir Kusturica.

“Quiconque avec ne serait-ce qu’une once de compassion ne peut pas abandonner les gens qui érigent des barricades pour défendre leur droit d’exister”, Kusturica a déclaré au quotidien de Belgrade Novosti. « Si je pouvais les rejoindre, je le ferais. Cependant, comme il m’est interdit d’entrer au Kosovo, je ne peux les soutenir qu’à travers mes paroles et mes actes.

Il a également noté que ce n’était pas le confort ou l’arrogance qui ont poussé les gens à cette étape drastique, mais “gros ennuis” ils étaient dedans.

Kusturica, 68 ans, commentait la décision des autorités albanaises de souche à Pristina d’interdire au patriarche Porfirije de l’Église orthodoxe serbe d’entrer dans la province séparatiste, au milieu de l’affrontement en cours avec les Serbes locaux.

Les habitants de plusieurs municipalités du nord du Kosovo ont érigé des barrages routiers au début du mois, pour protester contre l’arrestation d’un policier de souche serbe et contre la forte présence de policiers de souche albanaise dans leurs communautés. Pristina exige la suppression des barricades, au nom de la « libre circulation de tous les citoyens » et insiste sur le fait que son décret doit s’appliquer partout dans la province.















L’OTAN a bombardé la Serbie en 1999 et a confié le contrôle du Kosovo aux séparatistes de souche albanaise, qui ont déclaré leur indépendance en 2008 et ont depuis exigé la reconnaissance de Belgrade. La Serbie a refusé, malgré les pressions intenses des États-Unis et de l’UE.

Les autorités albanaises de souche ont affirmé que la Russie était à l’origine des récents troubles, que la Serbie a qualifiés de “mensonge vicieux”.

Le président serbe Aleksandar Vucic a officiellement demandé le retour de jusqu’à 1 000 soldats et policiers serbes au Kosovo, comme le prévoit la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui autorise également la présence de l’OTAN dans la province. Il a dit que des dirigeants occidentaux lui avaient dit en privé qu’ils n’avaient pas l’intention d’honorer la résolution ou sa demande.

Kusturica est un réalisateur, acteur, auteur et musicien de renom, qui vit dans l’ouest de la Serbie, dans le village traditionnel de Drvengrad qu’il a construit comme décor de film en 2004. Depuis, il a remporté de nombreux prix aux festivals de cinéma de Cannes, Venise et Berlin. les années 1980, et a reçu l’Ordre de l’Amitié de la Russie en 2016.