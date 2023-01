Le collectif occidental fait effectivement chanter Belgrade sur la question du Kosovo, et accepter sa proposition ne ferait que susciter plus de demandes, a déclaré le cinéaste serbe emblématique Emir Kusturica. Le réalisateur primé a fait ces remarques dans une interview accordée au journal russe Izvestia, dont des extraits ont été publiés mardi.

La pression sur la Serbie survient au milieu du conflit en cours entre Moscou et l’Occident et, à grande échelle, fait partie d’une lutte séculaire entre les grandes puissances pour le contrôle de l’accès aux mers chaudes, a déclaré Kusturica. Le calendrier de l’accord conçu par l’UE impliquant la Serbie et sa province séparatiste, le Kosovo, dirigé par la France et l’Allemagne, est directement lié à ces hostilités en cours, estime-t-il.

« Cet accord de chantage est intervenu à un moment où le conflit ukraino-russe évolue, où les Russes avancent. Ils veulent mettre le feu aux Balkans et les amènent au point où le choix est soit-ou. C’est un ultimatum, pas un accord. Kusturica a souligné, ajoutant que l’acceptation de l’accord ne conduirait qu’à de nouveaux ultimatums.

Pourtant, le directeur s’est dit convaincu que Belgrade n’accepterait jamais une telle proposition.















L’accord, présenté l’année dernière, envisage d’accélérer le processus d’adhésion de la Serbie à l’UE en échange de la reconnaissance de facto de l’indépendance du Kosovo par Belgrade. Cela deviendrait possible étant donné que la Serbie accepte l’adhésion de la province séparatiste à des organisations internationales telles que l’ONU, l’UE et l’OTAN. Jusqu’à présent, Belgrade a résisté à ce scénario, mais l’Occident a continué à faire pression sur la nation à ce sujet.

La semaine dernière, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que l’accord « contient à peine quelque chose dont nous serions heureux », déplorant la réticence de l’Occident à rechercher un compromis. Le refus d’accepter l’accord entraînerait l’arrêt par l’UE de tous les processus d’intégration, la réimposition d’un régime de visas, l’arrêt de tous les nouveaux investissements et le retrait de tous ceux en cours, a-t-il déclaré.

“Nous avons le choix suivant : soit, d’un côté, l’isolement, des sanctions d’une sorte ou d’une autre, mais il n’y a pas de pires sanctions que le retrait des investissements, dont on m’a directement parlé à trois reprises”, Vucic a déclaré.

Le Kosovo s’est séparé de la Serbie pendant une guerre à la fin des années 1990 après que l’OTAN dirigée par les États-Unis ait mené une campagne de bombardements contre Belgrade en 1999. Washington et nombre de ses alliés ont reconnu le Kosovo comme un État souverain après que son parlement a voté pour déclarer l’indépendance formelle en 2008, mais Belgrade elle-même et des nations comme la Russie et la Chine ne l’ont pas fait.