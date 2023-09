Un réalisateur de Disney a essayé – et échoué – d’utiliser l’IA Hans Zimmer pour créer une bande-son

Mais une pièce plus longue dans le style de Hans Zimmer est nettement plus complexe à générer qu’une simple mélodie de piano avec un seul instrument, ajoute-t-il. Les systèmes d’IA sont limités par le contenu de leurs données d’entraînement, tandis que l’humain Zimmer peut s’inspirer de son imagination et du monde qui l’entoure tout entier.

Fondamentalement, a déclaré Edwards, les systèmes d’IA manquent d’une compétence fondamentale pour créer du bon art : le goût. Ils ne comprennent toujours pas ce que les humains considèrent comme bon ou mauvais. Pour cette raison, il estime que plutôt que de craindre l’IA, les créatifs devraient l’utiliser. « Tout le monde est très conscient que cela arrive. C’est un outil », a déclaré Edwards. « Les gens qui s’en sortiront sont ceux qui ne nient pas que cette avancée est en train de se produire, qui l’acceptent, l’apprennent et essaient de l’utiliser comme un outil. »

Edwards a établi des parallèles entre le boom actuel de l’IA et l’invention du logiciel de retouche photo Photoshop.

Lorsque Photoshop est sorti, a-t-il déclaré, le débat public portait sur le caractère « sacrilège » du logiciel.

« Nous avons fini par nous en remettre. Maintenant, Photoshop a créé tellement d’opportunités pour tant de gens qui font de l’art… Je ne voudrais pas y retourner », a-t-il déclaré.

L’intelligence artificielle va bouleverser l’industrie de la même manière que l’invention de la caméra ou des effets visuels numériques dans parc jurassique l’a fait, Edwards a déclaré: « C’est juste un autre de ceux-là, j’espère. »